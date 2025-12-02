Dia Nacional do Samba terá celebração no Conic nesta terça (2/12)

Evento, que originalmente era realizado na Rodoviária, acontecerá no Conic - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Brasilienses amantes da música já tem um encontro marcado para o Dia Nacional do Samba. Nesta terça-feira (2/11), o Restaurante Fortaleza Grill, no Conic, recebe uma roda aberta de sambistas para comemorar a data.

A partir das 18h, o tradicional restaurante será palco de muito ritmo e alegria para celebrar o ritmo brasileiro. A roda de samba, que originalmente ocorria na Rodoviária do Plano Piloto, ganha nova casa no Setor de Diversões Sul. O evento é gratuito.

História da data

O dia oficial foi instituído pela Lei nº 14.567, de 4 de maio de 2023, que reconhece as escolas de samba manifestação da cultura nacional. Anteriormente, o Dia Nacional do Samba era comemorado apenas em algumas cidades do Rio de Janeiro e Salvador.

No projeto da lei, o então deputado Índio da Costa justifica a escolha da data. “Dizem que o Dia do Samba remete a uma visita de Ary Barroso à Bahia, num 2 de dezembro”, explica. “Outros, afirmam que a data se prende ao Trem do Samba, ocupado pela Velha Guarda da Portela na Central do Brasil, e cuja primeira edição ocorreu em 1996”.

O fato é que o estilo, nascido em comunidades negras no início do século XX, se tornou uma das marcas mais expressivas da cultura e musicalidade brasileira. Hoje, nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Alcione e Leci Brandão mantém viva a tradição musical do samba.