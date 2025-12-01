Após o "MasterChef", Leonardo Miggiorin brinca que "pegou trauma de tomate"

Leonardo Miggiorin encerrou sua participação no MasterChef Celebridades como o segundo eliminado da temporada. Embora a jornada tenha sido breve, o ator e psicólogo garante que a experiência foi intensa e repleta de aprendizados, apesar do deslize final com o fatídico bolinho de espinafre.

Miggiorin admite que sofreu com a precoce eliminação, mas a encara com humildade e bom humor, valorizando o aprendizado.

“Foi difícil para mim, eu achei que poderia ir um pouco mais longe, eu me esforcei muito, encarei com respeito, mas derrapei na escolha final. Eu devia ter entregue o outro bolinho que fiz”, disse Léo, que revelou ainda a dificuldade de lidar com a autocrítica pós-prova.

A pressão da competição, que exige decisões em frações de segundo, é um aspecto que o ator fez questão de ressaltar. “Fiquei uma semana pensando nisso depois da eliminação. Peguei trauma de tomate!! Fiquei um mês sem cozinhar porque só pensava que deveria ter escolhido outras coisas (risos)”, desabafou, brincando sobre o estresse gerado pelo ritmo intenso da cozinha.

Apesar da tensão natural do jogo, Miggiorin faz um balanço extremamente positivo. Ele celebrou a oportunidade de vivenciar a dinâmica profissional do programa e destacou o carinho do público.

“De qualquer forma, a experiência foi fantástica! Fiz amigos e recebi muito carinho do público”, celebra, ressaltando a importância de se desafiar em novos projetos.

Agenda retomada

Agora, com o susto culinário superado e o humor restabelecido, o ator retoma sua agenda de trabalho focado na atuação e na psicologia. O artista garante que a paixão pela gastronomia permanece, embora, momentaneamente, ele vá dar um descanso estratégico para ingredientes específicos. O espinafre e, em especial, o tomate, serão evitados por um tempo.

Além disso, Miggiorin segue a todo vapor em seus novos projetos. Atualmente, ele dirige e atua em um Auto de Natal da Secretaria de Cultura de São Paulo, dentro do programa Praças da Cultura. E, a partir de janeiro, já inicia os ensaios do musical Tina Turner, que estreia em fevereiro na capital paulista — marcando seu retorno aos palcos com energia total para 2026.