Enzo Campeão fala da emoção de viver primeiro vilão no cinema em "DPA 4"

Com uma trajetória sólida que transita entre os palcos do teatro musical e as produções para tevê, o ator Enzo Campeão, de 22 anos, prepara-se para dar um dos passos mais significativos de sua carreira: a estreia como vilão nos cinemas. O artista foi confirmado no elenco de DPA 4, onde interpretará Juks, um dos antagonistas do aguardado filme.

Campeão não esconde o entusiasmo com a nova empreitada. "Ter feito parte de DPA 4 foi muito especial. Tanto por ter sido meu primeiro personagem grande, antagonista, nos cinemas, quanto pelo clima super leve e gostoso que era nas preparações e dentro do set com essa equipe incrível", revela o ator.

Fãs da franquia podem esperar por uma grande aventura, segundo ele. "Eu tive o privilégio de assistir o filme já, e posso garantir que todos os fãs de DPA vão amar. Tem muita aventura, muito mistério e muitas reviravoltas. Eu estou muito feliz com o resultado e muito ansioso para todos conhecerem o Juks".

A personificação de Juks chega em um momento de crescente visibilidade para o jovem ator. Recentemente, Enzo foi visto nos cinemas como Nicolas, o enteado de Bia (Fabíola Nascimento), na comédia Uma mulher sem filtro. Nos palcos, seu desempenho como Swing no aclamado musical Bare também foi destaque, comprovando sua versatilidade.

Enzo Campeão em DPA4 (foto: Divulgação)

Trajetória de dedicação às artes cênicas

Nascido no Rio de Janeiro em 2003, Enzo Campeão já demonstrava vocação para a interpretação desde cedo, iniciando sua carreira aos 9 anos. Sua formação é robusta e plural: começou seus estudos na CNArtes, escola de Cininha de Paula, em 2012, e é formado no profissionalizante da Escola de Atores Wolf Maya e no bacharelado em Artes Cênicas da CAL - Casa de Artes de Laranjeiras.

O currículo no teatro musical é extenso, com participações em espetáculos como Achados e Perdidos, o Musical, Os Miseráveis, Rent e Escola de Rock, sob direções consagradas. No audiovisual, já passou pela quarta temporada da série Me chama de Bruna e interpreta Pedro em A Magia de Aruna, produção da Disney. Na segunda temporada de Um dia qualquer, dá vida ao Quirino jovem, personagem que tem como versão adulta Augusto Madeira.

Para aprimorar ainda mais sua técnica, o ator investiu em experiência internacional, participando do acampamento de verão para "Acting for Film" da New York Film Academy, em 2019. Além da atuação, Enzo também estende seus aprendizados para o canto e a dança, consolidando-se como um artista completo.