Pé de Cerrado continua com séries de shows comemorativos em Taguatinga

O grupo comemora 25 anos de carreira com shows ao redor do DF - (crédito: Divulgação / Davi Mello)

O grupo cultural Pé de Cerrado dá continuidade ao circuito de apresentações para celebrar seus 25 anos de carreira. A temporada prossegue com um show dentro da programação do DF Instrumental, no SESC Taguatinga Sul, neste sábado (3/8), às 20h20. A entrada é gratuita.

Com a apresentação Homenagem aos mestres, o conjunto presta um tributo aos grandes nomes da música brasileira. Entre canções autorais, instrumentais e de mestres da MPB, da cultura popular e da música instrumental, o espetáculo promete encantar o público. Releituras de obras clássicas, arranjos refinados e uma rica variedade instrumental também irão animar o espaço.

Com mais de duas décadas de trajetória musical, Pé de Cerrado gravou três álbuns, sendo o primeiro com a participação de Dominguinhos. Participou do CD Nós por eles, do Quinteto Violado, e atualmente está gravando seu novo disco, que deve ser lançado em breve.