Nova namorada de Gabriel Medina é aprovada pela sogra

Isabella Arantes tem ganhado cada vez mais proximidade com a família de Gabriel Medina. Recentemente, a assistente de palco passou a ser seguida pela sogra, Simone Medina, nas redes sociais, sinalizando a boa relação entre as duas. O namoro do casal foi assumido oficialmente em agosto, e desde então a convivência parece harmoniosa.
A relação entre sogra e nora é marcada por elogios e trocas carinhosas. Em uma publicação mostrando o novo visual de Isabella, Simone comentou: "Ficou lindaaa, Isa", ao que a modelo respondeu: "Obrigada, Si". Em outras postagens do casal, a matriarca também deixa mensagens de apoio e afeto.
Outra aliada de Isabella é Sophia Medina, irmã de Gabriel, que já era amiga da modelo antes do relacionamento público. O trio inclusive viajou junto para a Península de Maraú, na Bahia, em agosto, reforçando a sintonia familiar.
No passado, Simone teve desentendimentos com Yasmin Brunet, ex-mulher do surfista, declarando que a relação era controladora. "Nem com a irmã ele fala mais. Ela afastou ele de todo mundo", afirmou a mãe, que, anos depois, se reaproximou do filho e da nova nora, confirmando que a relação atual é mais tranquila e amigável.