Espetáculo 'Bluey em cena' é alternativa de diversão para a família

O espetáculo Bluey ao vivo — Diversão em família chega a Brasília a partir de amanhã,no teatro da Caixa Cultural. A montagem, inspirada na animação mundialmente premiada, leva ao palco a rotina divertida da família Heeler, formada por Bluey,uma cachorrinha da raça Blue Heeler, a irmã Bingo e os pais. Conhecido pelo humor leve e pela capacidade de transformar pequenas situações em grandes aventuras, o desenho se tornou um fenômeno internacional e agora ganha uma adaptação para o teatro especialmente para o público da América Latina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Beabá do Sertão 2025 celebra a tradição e a reinvenção do forró em SP



Com elenco formado por 14 atores e bailarinos, o espetáculo reúne músicas presentes na série, usa as vozes dos dubladores oficiais brasileiros,e aproxima ainda mais a experiência do que as crianças veem na televisão. No palco, a trama destaca temas centrais do universo da personagem, como valores da convivência familiar e a importância de brincarem juntos. Os cenários se dividem nos cômodos da casa dos Heeler e se transformam em ambientes para brincadeiras, desafios e descobertas, sempre guiadas pela imaginação sem limites de Bluey.

Leia também: Chay Suede é escalado como protagonista em novela de Walcyr Carrasco



Ao criar um ambiente imaginativo e afetuoso, o show preza pela experiência coletiva da família. Ao Correio, o coprodutor, Gustavo Nunes afirma que, durante o espetáculo, há momentos em que o público é convidado a participar, por meio de músicas e risadas. "São interações seguras, leves e estimulantes, pensadas para envolver os pequenos dentro da narrativa sem romper a integridade do espetáculo". Essa construção conjunta faz com que adultos e crianças se reconheçam na história, e "reafirma a importância do brincar como uma conexão natural entre as gerações.", finaliza Gustavo.

Bluey Ao Vivo - Diversão em Família!

Amanhã (05/12) às 15h e às 18h, sábado (06/12) e domingo (07/12) às 11h, 15h e 18h,no Teatro Caixa Cultural Brasília. Ingressos a partir de R$15, vendidos na bilheteria do teatro.Livre para todos os públicos

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.