Chay Suede é escalado como protagonista em novela de Walcyr Carrasco

Chay Suede fará seu retorno às telinhas da Globo no ano que vem. O ator, que está longe das novelas desde Mania de Você (2024), será o protagonista de Quem Ama, Cuida, a próxima das nove, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que sucederá Três Graças, no primeiro semestre de 2026.

Segundo informações do jornal O Globo, o ator interpretará o advogado idealista Pedro, que terá a mesma profissão do pai, que presta serviços para o ricaço Artur. O papel, inclusive, inicialmente havia sido reservado para Sergio Guizé.

Todavia, o ator desistiu de entrar na novela, em que interpretaria o filho desaparecido do ricaço, e formaria um triângulo com Chay Suede e Leticia Colin. Atualmente visto em Êta Mundo Melhor!, ele precisaria emendar os trabalhos, além do pouco tempo de férias.

Ao longo dos primeiros capítulos, o papel de Chay Suede conhecerá Adriana, a mocinha, que perderá sua casa numa enchente. Na trama de Quem Ama, Cuida, a personagem estará ajudando desabrigados, e os dois só se aproximarão quando a jovem for acusada injustamente da morte do homem ricaço, tendo sido defendida por Pedro no Judiciário.

