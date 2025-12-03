Ex de Zé Vaqueiro desabafa sobre ataques nas redes

Ingra Soares (esquerda), ao lado do músico e ex-companheiro, Zé Vaqueiro (direita) - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ingra Soares usou as redes sociais nesta última terça-feira (2/12) e fez um desabafo após a recente separação do cantor Zé Vaqueiro. Emocionada, ela escreveu uma carta aberta ao filho caçula, Arthur, que morreu aos 11 meses, em julho do ano passado.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital abriu o coração: "Mensagem para o céu. Eu espero, meu filho, que você esteja aí junto com o Papai do Céu, orando por sua mãe e me protegendo daí de cima. Porque aqui as coisas têm sido difíceis… Tenho precisado aguentar tantas pessoas ruins me atacando, tentando a todo custo destruir a minha imagem, falando coisas sobre a minha índole sem nenhuma prova. E, se tivessem, você acho que já não teriam postado?", iniciou.

"A verdade sempre será a verdade, e a mentira sempre será a mentira. Eu seria incapaz de fazer algo que manchasse a visão que os meus filhos têm de mim. A mamãe está cansada de tudo isso", desabafou a ex-esposa de Zé Vaqueiro, que destacou os ensinamentos com a perda trágica, e destacou seu propósito.

"Eu nunca vou conseguir entender o porquê, mas sigo acreditando que nada passa despercebido por Deus. Obrigada por me ensinar sobre resiliência. Depois de ver a sua luta pela vida, eu aprendi que, mesmo sangrando, eu não posso desistir", pontuou Ingra Soares.

