Livro de brasiliense retrata processo de luta contra o Parkinson

A escritora Luci Afonso, nascida em Araxá (MG), mas radicada em Brasília (DF), é autora do livro 'Eu só sei lutar — entre o monstro do medo e a paixão pela vida' - (crédito: Acervo pessoal)

A escritora mineira, mas radicada em Brasília, Luci Afonso, 65 anos, lançará, neste sábado (6/12), o livro Eu só sei lutar — entre o monstro do medo e a paixão pela vida. A obra trata sobre a luta da autora contra o Parkinson, doença com a qual convive há 17 anos. O evento de lançamento será às 17h, no Espaço Cultural Renato Russo, situado na quadra 508 Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Língua e identidade: FliParaíba evoca literatura como pertencimento



Nascida em Araxá (MG), Luci mudou-se para Brasília em 1971, aos 11 anos. Mesmo apaixonada pela escrita desde a infância, atuou como servidora da Câmara dos Deputados. Por lá, foi taquígrafa por 30 anos. Já na maturidade, reascendeu o antigo sonho de tornar-se escritora.

Durante a trajetória, lançou quatro livros de crônicas. Junto de mais quatro mulheres, responsáveis por formar um grupo batizado como Mulheres Maduras, ou Maduh, abreviação criada pelo quarteto, lançou uma antologia chamada de Florescer na palavra. Também é formada no curso de Letras Português, e integrou o Núcleo de Literatura da Câmara Federal, entre os anos de 2004 e 2018.

Em entrevista ao Correio, Luci conta ter recebido o diagnóstico de Parkinson em 2008, aos 48 anos de idade. Depois de já ter escrito as outras quatro obras, ela relata ter amadurecido a ideia de escrever uma quinta justamente focada no dia a dia junto à doença durante uma das várias sessões de terapia psicológica.

"Pensei muito sobre e cheguei à decisão durante a terapia. À época, a ideia partiu dela, que viu potencial em mim para escrever sobre. Passei dois anos e meio no processo de escrita. Agora, finalmente vou lançá-lo", orgulha-se. "O livro fala sobre esperança, superação, coragem e força, muita força. Tem um texto leve, gostoso de ler. Ali, falo tudo sobre essa luta. Espero que possa ajudar muita gente", salienta.

Leia também: Mulheres que narram o mundo: literatura vira arma de memória e resistência



De acordo com Luci, o livro foi inteiramente financiado por pessoas sensíveis à causa da luta contra, os "parkisonianos", como a própria autora os chama. Ali, compartilha com as pessoas "a crença de que é possível ultrapassar as limitações e transcender as dores físicas, mentais e emocionais resultantes do quadro neurodegenerativo."

A autora também conta que, em breve, a versão em inglês do livro estará disponível no formato digital. "A publicação só foi possível através do apoio de dezenas de pessoas e entidades que acreditaram e financiaram o livro".

Tentando arcar com outros custos, a autora disponibiliza uma chave pix para receber doações: luciafonso99@gmail.com.