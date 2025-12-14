‘Fallout’: 2ª temporada promete expandir mundo apocalíptico

A nova temporada vai se passar em um dos ambientes mais pedidos pelos fãs da franquia, e um dos títulos mais bem-avaliados da saga, New Vegas - (crédito: Prime Video/Divulgação)

Série que adapta uma das maiores franquias da Bethesda, Fallout chegou com a segunda temporada no streaming na quarta-feira (17/12), trazendo uma leva inédita de episódios mostrando mais detalhes e novas histórias do universo devastado pela guerra nuclear. A produção é encabeçada por um trio principal que retorna nesta nova temporada, com Ella Purnell como Lucy, Walton Goggins como O Necrótico e Aaron Moten como Maximus.

O Correio teve a oportunidade de conversar com o ator Aaron Moten e com a dupla de produtores executivos do seriado Todd Howard — também CEO da Bethesda, empresa que criou os jogos — e Jonathan Nolan — roteirista e idealizador da série.

Por ser um título muito diferente dos demais pela união da estética visual do retrofuturismo — o futuro idealizado nos anos 1960, com robôs mecânicos e carros voadores — e mundo pós-apocalíptico — alimentado principalmente pelo terror da possível tragédia nuclear, medo advindo da Guerra Fria —, a série de videogames criou um conceito único de universo, não só levando isso ao limite como brincando com esse universo ficcional. Uma das difíceis tarefas que a série tinha o dever de cumprir era: apresentar esse universo para pessoas não fãs do material original. Assim, utilizando elementos do mundo de Fallout, não para recontar os jogos, para mostrar uma nova história.

Um mundo singular

Sobre o assunto, Todd Howard disse que esse, originalmente, não era um objetivo, mas que tinha certeza que o mundo do jogo era singular por si só e interessaram pessoas que não costumam jogar. "Nós acreditamos que o mundo de Fallout é especial, e se você vê o jogo é uma lente, enquanto a série é um tipo diferente de visão desse mundo. Então, mesmo nos jogos, todos os títulos que produzimos é como se nunca tivéssemos jogado um antes", disse. Segundo o produtor, na série, não foi diferente. "Fizemos o seriado da mesma forma. Nós vamos reintroduzir você (ao mundo) mesmo sendo fã ou nunca tendo ouvido falar dele antes. Então, tem sido realmente gratificante ver a reação das pessoas que não jogam videogames e que apenas curtem mundos interessantes", explicou.

A nova temporada vai se passar em um dos ambientes mais pedidos pelos fãs da franquia, e um dos títulos mais bem-avaliados da saga, New Vegas. Uma Las Vegas pósbomba atômica que se reorganizou em diversas facções, com o que restou do mundo tentando duramente sobreviver.

A respeito da introdução de mais facções na segunda temporada, Jonathan Nolan comentou a diversidade das facções no novo plano de fundo de Fallout. "Eu acho que uma das coisas mais bonitas sobre New Vegas é essas facções fascinantes e cheias de cores. A ideia de faccionalismo, a ideia em si, sabe? Que o Mojave (Deserto da Califórnia) estaria dividido por esses grupos diferentes de pessoas tão peculiares", contou o roteirista. Sobre um dos desafios de nossa história, ao se aproximar de um dos ambientes, do mundo dos jogos, ele relatou que foi honrar isso e dedicar um tempo para explorar esse universo. "Então, conseguimos dar uma olhada em algumas das minhas facções favoritas do jogo", completou.

Uma conquista orgulhosa que a produção conseguiu realizar foi o sucesso gigante de um personagem da série ser tão icônico quanto os que estão presentes nos jogos de Fallout. Graças à performance de Walton Goggins, O Necrótico ganhou um enorme apreço pelos fãs dos games. É um dos poucos personagens que fez o caminho inverso, saindo de uma mídia não interativa para entrar no mundo dos jogos.

Rasgando elogios para a performance de Goggins, Todd Howard descreveu a jornada do personagem como muito particular e que, por isso, ele ganhou tanto destaque. "Ele é tão legal! Walton é incrível. Todos os personagens são incríveis. Eu acredito que o que faz Cooper Howard e O Necrótico tão únicos é a possibilidade de estar dos dois lados da linha do tempo. Ele existiu no passado, teve sua jornada até lá e em quem ele se transformou. E é interessante pensar como ele estava vivo esse tempo todo: em todo jogo de Fallout que você jogou, O Necrótico estava vivo, ele estava em algum lugar da Terra Devastada. Então, foi um verdadeiro prazer trazê-lo para o (Fallout) 76 agora. Walton fez um trabalho fabuloso. Então, sim, quero dizer, é um personagem especial devido à jornada que ele teve", elogiou.

Participações especiais

Os trailers revelaram que o novo ano do seriado contará com as participações especiais de grandes atores, com Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin entrando para o elenco de Fallout. Aaron Moten, o Maximus, dividiu um pouco sobre contracenar com grandes nomes dentro da série: "É muito animador ter os dois na série conosco. Quero dizer, acho que uma das coisas mais belas da segunda temporada, não que eu não goste da primeira, é que temos incríveis atores convidados. Temos essas estrelas convidadas maravilhosas que veem e atuam nesses cenários incríveis, totalmente construídos e no design belíssimo de Dana Pink este ano. Eles realmente criam com a gente esse mundo que começou como um videogame".

Kumail Nanjiani também fará parte da Irmandade do Aço, o mesmo núcleo do qual Maximus faz parte e, com a expansão deste universo na segunda temporada, além da introdução de novas facções inimigas, novos aliados iriam surgir. Aaron falou sobre como essa expansão vai trazer um certo conflito: "Tudo que vimos na primeira temporada foi a facção da Irmandade do Maximus, certo? Esse foi o limite da Irmandade que tínhamos visto. Então, o que eu adoro é que a segunda temporada é uma grande expansão, sabe? Temos outras facções, mas também temos Kumail como parte da Comunidade, os líderes da Irmandade do Aço. Então, definitivamente, temos uma visão mais ampla do mundo e de como a Irmandade do Aço funciona nessa região. Sabe o que quero dizer? O mundo de Fallout é vasto demais. Mas, com certeza, veremos como a perspectiva de Maximus se alinha com a dos outros".

A segunda temporada de Fallout estreou na quarta-feira exclusivamente na Amazon Prime Video. Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis na plataforma de streaming.

Colaborou Isabela Berrogain*

