TGA 2025: Todd Howard será um dos apresentadores de premiação de games

Todd Howard, diretor da Bethesda vai participar como apresentador do The Game Awards 2025. - (crédito: Reprodução/Bethesda)

Geoff Keighley, produtor executivo e apresentador do The Game Awards (TGA), premiação anual que reconhece os melhores jogos eletrônicos, compartilhou com os fãs que Todd Howard, diretor da Bethesda, vai apresentar um dos prêmios na cerimônia deste ano. O TGA 2025 vai acontecer nesta quinta-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia levantou as hipóteses de um anúncio relacionado ao convidado, que comanda o estúdio com grandes títulos do videogame. Fãs apostam em um novo Fallout ou mesmo algum material sobre Elder Scrolls VI, a sequência de Skyrim.

Anunciado em 2018 oficialmente, o projeto de Elder Scrolls VI não tem novidades desde então, exceto o de que continua em desenvolvimento. Os fãs da franquia tem expectativas altas todos os anos para novos conteúdos da franquia. O título anterior da franquia, Skyrim, é um dos RPGs mais celebrados da história dos games, com uma longevidade enorme feita por sua comunidade empenhada e saindo em diversas plataformas diferentes.

Enquanto isso, Fallout, ganhou um novo jogo em 2018, focado inteiramente no mundo online pós-apocalíptico. Inicialmente o título foi um fracasso, mas após progressivas atualizações, Fallout 76 ganhou uma milhares de fãs.

No entanto, não há nenhuma confirmação oficial de que a Bethesda vai anunciar qualquer projeto no evento. Enquanto isso resta esperar a cerimônia do TGA 2025, que promete trazer novos títulos para o mundo dos games.

A transmissão do TGA 2025 será ao vivo e gratuita, podendo ser assistida no canal oficial do TGA.