Jogo de The Boys para VR feito por estúdio brasileiro chega em 2026

A ARVORE, estúdio brasileiro de jogos em realidade virtual (VR), anunciou que produzirá um game inspirado na série de sucesso da Prime Video, The Boys: Trigger Warning. O jogo de experiência imersiva será o primeiro título oficial do mundo dos games ambientado no universo de The Boys. O projeto faz parte de uma colaboração da ARVORE com os criadores e roteiristas da série, além da Sony Pictures Virtual Reality Team Up, e chegará às lojas em março de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais: Craques disputam vaga internacional na Romário Cup no Rio

“Ao produzir The Boys: Trigger Warning nós queríamos criar o tipo mais raro de adaptação para um jogo: um trabalho desenvolvido lado a lado com as pessoas que, de fato, criaram e definiram o universo da série”, destaca Ricardo Justus, CEO da ARVORE. “Desde o primeiro dia, nosso objetivo foi garantir que os fãs sentissem as mesmas emoções que tornaram a série icônica, entregues com o toque de magia que só a ARVORE sabe criar, combinando arte com tecnologia. Estamos profundamente gratos pela colaboração com a Sony Pictures VR e pela confiança em nós depositada para trazer The Boys aos games pela primeira vez.”

Leia Mais: Diretor de God of War nega que imagem misteriosa do Game Awards seja sobre a franquia

O jogador assume o papel de Lucas, um funcionário da empresa Vought que, ao descobrir segredos perturbadores envolvendo uma família de super-heróis, vai em busca de respostas e vingança. O caminho do personagem se cruza com o do grupo “The Boys”, especialistas em caçar super-heróis. Lucas se une ao grupo e mergulha em uma jornada de infiltração, poderes instáveis e encontros grotescos. Tudo com a crueza e o realismo que os fãs estão acostumados na série.

A produção conta com os próprios atores da série revivendo seus personagens, como Laz Alonso (Leitinho da Mamãe) e Colby Minifie (Ashley Barrett), além de algumas participações especiais mantidas em segredo.

“Vimos uma oportunidade rara de aplicar tudo o que aprendemos sobre narrativa imersiva para que os jogadores mergulhem nesse universo rico e vivam situações que eles só tinham assistido na série”, disse Ricardo Laganaro, CCO da ARVORE e diretor do projeto, junto de Rodrigo Blanco e Thomas Leme. “Fugir do Homelander, ser recrutado por M.M. e Butcher, ou espionar Ashley dentro da sede dos Sete, são momentos que são impactantes quando você assiste na tela. Porém, quando você os vive em situações de VR, em primeira pessoa, o impacto muda de dimensão. E nosso jogo possibilita isso."

No trailer de anúncio do jogo é possível ver o personagem principal passando por algumas situações diferentes, desde um passeio pelo o que parece ser uma atração de parque de diversão com versões fofas dos heróis, até momentos de espionagem por locais escondidos da Vought. O Capitão Pátria marcou presença no trailer aparecendo duas vezes, sendo uma delas em uma cena onde ele mata uma pessoa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

The Boys: Trigger Warning será lançado em março de 2026 para Meta Quest 3 e PlayStation VR2. As pré-vendas no Quest 3 e na wishlist do PSVR2 já estão disponíveis.