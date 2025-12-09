InícioDiversão e Arte
Música

Benzadeus é o vencedor do Prêmio Multishow 2025, na categoria Brasil

Brasilienses fazem parte da nova geração do pagode da capital federal e já contam com quatro álbuns na discografia

Quinteto disputou prêmio com artistas de outras regiões do país - (crédito: Wesley Carvalho/Divulgação)
Quinteto disputou prêmio com artistas de outras regiões do país - (crédito: Wesley Carvalho/Divulgação)

O grupo brasiliense Benzadeus foi o vencedor do Prêmio Multishow 2025, na categoria Brasil, representando o Centro-Oeste. A 32ª edição da premiação ocorre nesta terça-feira (9/12), no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os pagodeiros disputaram o prêmio com os artistas Zudizilla (Sul), Bruna Black (Sudoeste), Josyara (Nordeste) e Marília Tavares (Norte). O quinteto é apadrinhado pelos astros do pagode brasiliense, Menos é Mais, também premiados nesta noite.

O ano tem sido movimentado para o Benzadeus, que também gravou a primeira grande produção fora de Brasília. O DVD Na Rota do Benza no Pelô, gravado em Salvador, contou com participações do Olodum, Pixote, Suel, entre outros artistas de peso. 

Formado em 2020, o grupo composto por Magrão, Neném, Vini de Oliveira, Das Sortes e Pedigree conta com quatro álbuns na discografia e já recebeu elogios de nomes como Péricles e Thiaguinho.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 09/12/2025 23:43
SIGA
x