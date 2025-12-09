Benzadeus é o vencedor do Prêmio Multishow 2025, na categoria Brasil

Quinteto disputou prêmio com artistas de outras regiões do país - (crédito: Wesley Carvalho/Divulgação)

O grupo brasiliense Benzadeus foi o vencedor do Prêmio Multishow 2025, na categoria Brasil, representando o Centro-Oeste. A 32ª edição da premiação ocorre nesta terça-feira (9/12), no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Liniker lança música inédita em episódio do Tiny Desk Brasil



Os pagodeiros disputaram o prêmio com os artistas Zudizilla (Sul), Bruna Black (Sudoeste), Josyara (Nordeste) e Marília Tavares (Norte). O quinteto é apadrinhado pelos astros do pagode brasiliense, Menos é Mais, também premiados nesta noite.

O ano tem sido movimentado para o Benzadeus, que também gravou a primeira grande produção fora de Brasília. O DVD Na Rota do Benza no Pelô, gravado em Salvador, contou com participações do Olodum, Pixote, Suel, entre outros artistas de peso.

Leia também: Casa Akotirene promove projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias



Formado em 2020, o grupo composto por Magrão, Neném, Vini de Oliveira, Das Sortes e Pedigree conta com quatro álbuns na discografia e já recebeu elogios de nomes como Péricles e Thiaguinho.