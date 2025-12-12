O 'Divertidamente' de adultos: filme explora os filtros decisivos do amor

Crítica // Primeiro encontro ★★★

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um turbilhão de inseguranças mesclado com descobertas, boas ou nem tanto, habitam o roteiro do mais recente filme de Paolo Genovese, diretor italiano à frente de cinco produções indicadas ao David di Donatello, o principal reconhecimento, na Itália, para cinema.



Assumidamente apoiada na criatividade do longa de animação DivertidaMente, Primeiro encontro é uma comédia que expõe as ansiedades, ciladas e tropeços dos dois protagonistas, Piero (Edorado Leo) e Lara (Pilar Fogliati). O detalhe é que o espectadores se tornam testemunhas, como numa partida de tênis, de cada lance interno na mente de Piero e Lara. O primeiro encontro deles se dá no aconchegante apartamento da moça que, ao longo do enredo, desvia de aparentes problemas como o ressurgimento de um ex- e ainda a ciência de que Piero já foi casado.



Vencedor do prêmio atribuído pelo público no Festival de Cinema de Roma, o filme especula em cima de cada detalhe psicológico da dupla. Com vozes na mente (muitas das quais, conflitantes), Lara e Piero cismam com elementos como roupas, iluminação de ambiente, cardápio para o jantar a dois e uso ou descarte de camisinha.



Novamente embarcando em um enredo de coro de atores — a exemplo de Oportunistas (2017) —, Genovese garante as boas risadas, pelo entrosamento de cinco roteiristas que estão a a postos para bagunçar o emocional da dupla central, pela composição dos outros oito intrusivos personagens (presentes nas mentes do casal), numa elaboração de circunstâncias que tendem para o embate.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todos os discursos (de teor feminino e masculino) vêm muito bem argumentados e encadeados, acompanhando o ritmo e a performance dos protagonistas, ambos perfeitos em cena. Entre os tipos que definem os impulsos do casal, até uma espécie de conluio final (decisivo para a manutenção, ou não, do casal), destacam-se Rocco Papaleo, na pele de Valium, um bonachão interessado em aproveitar cada oportunidade, e Maurizio Lastrico, na pele do recatado Romeo, bastante antenado em impôr sensibilidade ao grupo de carcamanos que habitam cada controverso pensamento de Piero.