Ana Castela e Zé Felipe protagonizam beijo de cinema em novo clipe - (crédito: Reprodução/Youtube)

Ana Castela, 22, e Zé Felipe, 27, estão entregando paixão e bastante química no clipe da música “Só Quero Você”, disponibilizado nas plataformas nesta quinta-feira (11).

O projeto, gravado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mostra os dois trocando um beijão durante a performance, reforçando a sintonia do casal no trabalho.

A música integra o repertório do “Agroplay Verão”. Além dela, a cantora também apresentou “La Plata”, parceria com Country Beat e a dupla Léo & Raphael.

Já Zé Felipe lançou mais uma novidade: “Chamando de Amor”, colaboração com Duda Bertelli.

Quase uma dupla sertaneja

O encontro musical entre Ana e Zé não é recente. Em outubro, quando assumiram publicamente o relacionamento, eles divulgaram juntos a faixa “Sua Boca Mente”.

Esse é o primeiro namoro que o cantor torna oficial desde o término com Virginia Fonseca, em maio. Da antiga relação, o artista é pai de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.