Wagner Moura aparece em lista de grandes atuações do 'The New York Times'

O ator Wagner Moura foi incluído pelo jornal americano The New York Times na lista de 10 grandes performances de atuação do ano, pelo desempenho no filme O agente secreto, lançado em novembro. “Quanto mais envelheço, mais procuro trazer de mim mesmo para o personagem. É como compartilhar algo sobre mim, algo em que acredito. Sou uma pessoa muito política e, claro, isso se manifesta nas coisas que faço. Arte e política estão muito próximas”, disse o ator em entrevista ao jornal.
Jacob Elordi (Frankestein), Teyana Taylor (Uma batalha após a outra), Lee Byung Hun (No other choice), Rose Byrne (Se eu tivesse pernas, eu te chutaria), Kirsten Dunst (O bom bandido), Jessie Buckley (Hamnet: a vida antes de Hamlet), Wunmi Mosaku (Pecadores), Kathleen Chalfant (Toque familiar) e Liam Neeson (Corra que a polícia vem aí!) também figuram na seleção.
Neste mês, Wagner Moura recebeu indicações a duas categorias no Critics Choice Awards: Melhor Ator em filme, por O agente secreto, e Melhor ator coadjuvante em série limitada, por Ladrões de drogas. O agente secreto concorre a Melhor filme internacional. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também foi indicado a três categorias no Globo de Ouro, aparecendo entre os escolhidos para Melhor Filme Internacional, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura).