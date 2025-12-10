1ª Feirinha do Livro Cerratense valoriza a cultura literario do cerrado

A Academia da Cultura Cerratense realiza, no dia 13 de dezembro, a 1ª Feirinha do Livro Cerratense, um evento dedicado à valorização da cultura regional. O eventos começa a partir das 9h e segue até às 17h, no Viveiro Pau Brasília. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

Nicolas Behr, um dos organizadores da feirinha, faz questão de enfatizar o diminutivo no nome para criar um espaço acolhedor de encontro e garimpo literário. “É um momento de consagração e divulgação de livros cerratenses sobre temática regional. O espaço também abre pode se tornar um garimpo de livros raros do cerrado. É uma coisa despretensiosa”, explica Nicolas.

Todos os livros disponíveis foram doados e o valor arrecadado será destinado às ações da própria Academia. O acervo reúne obras raras ou pouco encontradas em grandes livrarias e oferece ao público a oportunidade de acessar publicações dedicadas aos saberes, sabores e histórias do Cerrado.

Além da feira de livros, o evento conta com atrações culturais ao longo do dia. Às 10h30, o público poderá assistir a uma apresentação de viola caipira com Francisco Araújo. Às 15h, o espaço abre o microfone para o Palco Poético Cerratense, destinado a quem quiser declamar poemas.

Serviço

1ª Feirinha do Livro Cerratense

Neste sábado (13/12), a partir das 9h no Viveiro Pau Brasília (Polo Verde, Saída Norte). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.