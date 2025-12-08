"O Agente Secreto" é indicado em três categorias ao Globo de Ouro 2026

O Globo de Ouro divulgou, nesta segunda-feira (8/12), a lista completa dos indicados ao prêmio de 2026, que reconhece as produções de maior destaque no cinema e na televisão ao longo de 2025. Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação abre oficialmente a temporada de grandes anúncios. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está na disputa com três indicações: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama por Wagner Moura.
Na edição anterior, Fernanda Torres venceu como melhor atriz em drama, e o prêmio ajudou a projetar Ainda Estou Aqui rumo ao Oscar de melhor filme internacional. Para este ano, cresce a expectativa em torno de O Agente Secreto, apontado como forte candidato em diversas categorias.
Marlon Wayans e Skye P. Marshall participam da revelação dos indicados, transmitida ao vivo pelas redes sociais do Globo de Ouro e pelo YouTube da rede CBS. A 83ª edição do Globo de Ouro está marcada para 11 de janeiro e terá apresentação da comediante Nikki Glaser.
Veja os indicados:
Melhor Filme Internacional
- Sentimental Value (Noruega)
- It Was Just an Accident (França)
- O Agente Secreto (Brasil)
- No Other Choice (Coréia do Sul)
- The Voice of Hind Rajab (Tunísia)
- Sirât (Espanha)
Melhor Ator em Filme de Drama
- Joel Edgerton — Train Dreams
- Oscar Isaac — Frankenstein
- Dwayne Johnson — Coração de Lutador: The Smashing Machine
- Michael B. Jordan — Pecadores
- Wagner Moura — O Agente Secreto
- Jeremy Allen White — Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor Filme de Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- O Agente Secreto
- Sentimental Value
- Pecadores
Melhor Série de Drama
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Melhor Ator em Série de Drama
- Sterling K. Brown — Paradise
- Diego Luna — Andor
- Mark Ruffalo — Task
- Adam Scott — Severance
- Gary Oldman — Slow Horses
- Noah Wyle — The Pitt
Melhor série limitada, antologia ou filme para TV
- Adolescência — Netflix
- All Her Fault
- O Monstro em Mim — Netflix
- Black Mirror — Netflix
- Morrendo por Sexo — Disney +
- A Namorada Ideal — Prime Video
Melhor Ator Coadjuvante em filme
- Benicio del Toro — Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Paul Mescal — Hamnet
- Sean Penn — Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler — Jay Kelly
- Stellan Skarsgard — Sentimental Value
Melhor Música de Filme
- Dream As One — Avatar: Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- Golden — Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- I Lied To You — Pecadores| Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- No Place Like Home — Wicked: For Good | Stephen Schwartz
- The Girl In The Bubble — Wicked: For Good | Stephen Schwartz
- Train Dreams — Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner
Melhor Ator Coadjuvante em TV
- Owen Cooper — Adolescência
- Billy Crudup — The Morning Show
- Walton Goggins — The White Lotus
- Jason Isaacs — The White Lotus
- Tramell Tillman — Ruptura
- Ashley Walters — Adolescência
Melhor Atriz Coadjuvante em TV
- Carrie Coon — The White Lotus
- Erin Doherty — Adolescência
- Hannah Einbinder — Hacks
- Catherine O’Hara — O Estúdio
- Parker Posey — The White Lotus
- Aimee Lou Wood — The White Lotus
Melhor Roteiro de Filme
- Paul Thomas Anderson — Uma Batalha Após a Outra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Pecadores
- Jafar Panahi – It Was Just an Accident
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao & Maggie O’Farrel – Hamnet
Melhor Ator para TV, musical ou comédia
- Adam Brody — Ninguém Quer
- Steve Martin — Only Murders in the Building
- Glen Powel — Chad Powers
- Seth Rogen — O Estúdio
- Martin Short — Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White — O Urso
Melhor Ator de TV
- Jacob Elordi — The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti —Black Mirror
- Stephen Graham — Adolescência
- Charlie Hunnam — Monstro: A História de Ed Gein
- Jude Law — Black Rabbit
- Matthew Rhys — O Monstro em Mim
Melhor Atriz de TV em Drama
- Kathy Bates — Matlock
- Britt Lower — Ruptura
- Helen Mirren — Terra da Máfia
- Bella Ramset — The Last Of Us
- Keri Russell — A Diplomata
- Rhea Seehorn — Pluribus
Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical
- Rose Byrne — Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Cynthia Erivo — Wicked: For Good
- Kate Hudson — Song Sung Blue
- Chase Infiniti — Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried — O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone — Bugonia
Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- George Clooney — Jay Kelly
- Leonardo Dicaprio — Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Lee Byung-Hun — No Other Choice (Eojjeolsugaeopda)
- Jesse Plemons — Bugonia
Melhor Série de Comédia/Musical
- Abbott Elementary — ABC
- The Bear — Hulu
- Hacks — HBO MAX
- Ninguém Quer — Netflix
- Only Murders in the Building — Hulu
- The Studio — Apple TV
Melhor Atriz de Filme de Drama
- Jessie Buckley — Hamnet
- Jennifer Lawrence — Morra, Amor
- Renate Reinsve — Sentimental Value
- Julia Roberts — Depois da Caçada
- Tessa Thompson — Hedda
- Eva Victor — Sorry, Baby
Melhor Filme Musical/Comédia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor conquista cinematográficas e de bilheteria
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Guerreira do K-Pop
- Pecadores
- A Hora do Mal
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Melhor podcast
- American Expert With Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang With Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
