"O Agente Secreto" é indicado em três categorias ao Globo de Ouro 2026

O filme de Kleber Mendonça Filho concorre a Melhor Filme Internacional, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura

Globo de Ouro - (crédito: AFP / Robyn BECK)
Globo de Ouro - (crédito: AFP / Robyn BECK)

O Globo de Ouro divulgou, nesta segunda-feira (8/12), a lista completa dos indicados ao prêmio de 2026, que reconhece as produções de maior destaque no cinema e na televisão ao longo de 2025. Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação abre oficialmente a temporada de grandes anúncios. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está na disputa com três indicações: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama por Wagner Moura. 

Na edição anterior, Fernanda Torres venceu como melhor atriz em drama, e o prêmio ajudou a projetar Ainda Estou Aqui rumo ao Oscar de melhor filme internacional. Para este ano, cresce a expectativa em torno de O Agente Secreto, apontado como forte candidato em diversas categorias.

Marlon Wayans e Skye P. Marshall participam da revelação dos indicados, transmitida ao vivo pelas redes sociais do Globo de Ouro e pelo YouTube da rede CBS. A 83ª edição do Globo de Ouro está marcada para 11 de janeiro e terá apresentação da comediante Nikki Glaser.

Veja os indicados:

Melhor Filme Internacional

  • Sentimental Value (Noruega)
  • It Was Just an Accident (França)
  • O Agente Secreto (Brasil)
  • No Other Choice (Coréia do Sul)
  • The Voice of Hind Rajab (Tunísia)
  • Sirât (Espanha)

Melhor Ator em Filme de Drama

  • Joel Edgerton — Train Dreams
  • Oscar Isaac — Frankenstein
  • Dwayne Johnson — Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan — Pecadores
  • Wagner Moura — O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White — Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Filme de Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just An Accident
  • O Agente Secreto
  • Sentimental Value
  • Pecadores

Melhor Série de Drama 

  • The Diplomat
  • The Pitt 
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Diego Luna — Andor
  • Mark Ruffalo — Task
  • Adam Scott — Severance
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Noah Wyle — The Pitt

Melhor série limitada, antologia ou filme para TV

  • Adolescência — Netflix
  • All Her Fault
  • O Monstro em Mim — Netflix
  • Black Mirror — Netflix
  • Morrendo por Sexo — Disney +
  • A Namorada Ideal — Prime Video

Melhor Ator Coadjuvante em filme

  • Benicio del Toro — Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi — Frankenstein
  • Paul Mescal — Hamnet
  • Sean Penn — Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler — Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard — Sentimental Value

Melhor Música de Filme

  • Dream As One — Avatar: Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
  • Golden — Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
  • I Lied To You — Pecadores| Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
  • No Place Like Home — Wicked: For Good | Stephen Schwartz
  • The Girl In The Bubble — Wicked: For Good | Stephen Schwartz
  • Train Dreams — Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner

Melhor Ator Coadjuvante em TV

  • Owen Cooper — Adolescência
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Walton Goggins — The White Lotus
  • Jason Isaacs — The White Lotus
  • Tramell Tillman — Ruptura
  • Ashley Walters — Adolescência

Melhor Atriz Coadjuvante em TV

  • Carrie Coon — The White Lotus
  • Erin Doherty — Adolescência
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Catherine O’Hara — O Estúdio
  • Parker Posey — The White Lotus
  • Aimee Lou Wood — The White Lotus

Melhor Roteiro de Filme

  • Paul Thomas Anderson — Uma Batalha Após a Outra
  • Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Jafar Panahi – It Was Just an Accident
  • Eskil Vogt & Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao & Maggie O’Farrel – Hamnet

Melhor Ator para TV, musical ou comédia

  • Adam Brody — Ninguém Quer
  • Steve Martin — Only Murders in the Building
  • Glen Powel — Chad Powers
  • Seth Rogen — O Estúdio
  • Martin Short — Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White — O Urso

Melhor Ator de TV 

  • Jacob Elordi — The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti —Black Mirror
  • Stephen Graham — Adolescência
  • Charlie Hunnam — Monstro: A História de Ed Gein
  • Jude Law — Black Rabbit
  • Matthew Rhys — O Monstro em Mim

Melhor Atriz de TV em Drama

  • Kathy Bates — Matlock
  • Britt Lower — Ruptura
  • Helen Mirren — Terra da Máfia
  • Bella Ramset — The Last Of Us
  • Keri Russell — A Diplomata
  • Rhea Seehorn — Pluribus

Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical 

  • Rose Byrne — Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Cynthia Erivo — Wicked: For Good
  • Kate Hudson — Song Sung Blue
  • Chase Infiniti — Uma Batalha Após a Outra
  • Amanda Seyfried — O Testamento de Ann Lee
  • Emma Stone — Bugonia

Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical 

  • Timothée Chalamet — Marty Supreme
  • George Clooney — Jay Kelly
  • Leonardo Dicaprio — Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke — Blue Moon
  • Lee Byung-Hun — No Other Choice (Eojjeolsugaeopda) 
  • Jesse Plemons — Bugonia

Melhor Série de Comédia/Musical 

  • Abbott Elementary — ABC
  • The Bear — Hulu
  • Hacks — HBO MAX
  • Ninguém Quer — Netflix 
  • Only Murders in the Building — Hulu
  • The Studio — Apple TV 

Melhor Atriz de Filme de Drama

  • Jessie Buckley — Hamnet
  • Jennifer Lawrence — Morra, Amor
  • Renate Reinsve — Sentimental Value
  • Julia Roberts — Depois da Caçada
  • Tessa Thompson — Hedda
  • Eva Victor — Sorry, Baby

Melhor Filme Musical/Comédia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhor conquista cinematográficas e de bilheteria

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Guerreira do K-Pop
  • Pecadores
  • A Hora do Mal
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Melhor podcast

  • American Expert With Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang With Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First 

 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 08/12/2025 10:53 / atualizado em 08/12/2025 11:22
