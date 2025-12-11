Cine Cultura Liberty Mall apresenta 'Mostra Truffaut por Completo'

Não são poucos os feitos de François Truffaut, nome indissociável ao reflorescer do cinema francês, com o chamado movimento Nouvelle Vague. Morto aos 52 anos, em 1984, ele respondeu pela carga mais afetiva da nova onda que teve em Jean- Luc Godard outro grande firmamento. Com mais de 30 sessões programadas até 30 de dezembro, o Cine Cultura Liberty Mall apresenta, a partir de hoje, a Mostra Truffaut por Completo. Para dar início, serão mostrados os clássicos Jules e Jim (1962), às 18h30, e Um só pecado (1964), programado para as 20h40. Ambos têm em comum desdobramentos de relações pouco convencionais.

Entre eternos clássicos a serem exibidos estão Os incompreendidos (vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes), A noite americana (estrelado por Jacqueline Bisset) e A história de Adele H. Junto com vários títulos que celebram os feitos amorosos e as decepções do serelepe Antoine Doinel (personificado pelo intérprete de longa parceria Jean-Pierre Léaud), várias musas da sétima arte foram incorporadas à produção de Truffaut, entre as quais Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Fanny Ardant (o último amor, na vida real do cineasta) e Isabelle Adjani. Para a programação especial no Liberty Mall, os ingressos sairão a R$ 32 e R$ 16 (meia).