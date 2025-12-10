Xuxa passa por cirurgia em São Paulo

Cantora e apresentadora continua os preparativos para o espetáculo 'O último voo da nave', em julho de 2026 - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

A apresentadora Xuxa Meneghel recebeu alta nesta quarta-feira (10/12), após passar por uma cirurgia na lombar no início da semana. De acordo com boletim do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a eterna Rainha dos Baixinhos ficou sob acompanhamento da equipe médica durante 48 horas, sem complicações.

O documento, assinado pelo doutores Francisco Sampaio Jr, Ludhmila Abrahão Hajjar, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro, aponta que a cirurgia foi “minimamente invasiva” e que Xuxa apresentou “excelente evolução do quadro clínico”.

O procedimento médico não interfere na agenda de compromissos da artista, que abriu venda de ingressos nesta semana para o espetáculo O último voo da nave, que acontece em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, São Paulo. .