InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Xuxa passa por cirurgia em São Paulo

Procedimento médico não interfere na agenda de compromissos da artista, que abriu venda de ingressos nesta semana para o espetáculo 'O último voo da nave'

Cantora e apresentadora continua os preparativos para o espetáculo 'O último voo da nave', em julho de 2026 - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)
Cantora e apresentadora continua os preparativos para o espetáculo 'O último voo da nave', em julho de 2026 - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

A apresentadora Xuxa Meneghel recebeu alta nesta quarta-feira (10/12), após passar por uma cirurgia na lombar no início da semana. De acordo com boletim do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a eterna Rainha dos Baixinhos ficou sob acompanhamento da equipe médica durante 48 horas, sem complicações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O documento, assinado pelo doutores Francisco Sampaio Jr, Ludhmila Abrahão Hajjar, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Daniel Favarão Del Negro, aponta que a cirurgia foi “minimamente invasiva” e que Xuxa apresentou “excelente evolução do quadro clínico”.

O procedimento médico não interfere na agenda de compromissos da artista, que abriu venda de ingressos nesta semana para o espetáculo O último voo da nave, que acontece em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, São Paulo. .

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 10/12/2025 20:09
SIGA
x