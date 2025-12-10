InícioDiversão e Arte
Variety revela as 10 melhores séries de 2025; confira quais e onde assistir

Críticas Aramide Tinubu e Alison Herman apresentam rankings distintos, com destaque para produções premiadas e formatos variados

Seleção reúne títulos celebrados no Emmy, dramas médicos e obras de época - (crédito: Divulgação / Netflix)

As listas das melhores séries de 2025, divulgadas nesta terça (9/12) por Aramide Tinubu e Alison Herman, críticas da Variety, mostraram como 2025 foi um ano de contrastes na televisão e nos streamings. A dupla reuniu dez produções que atravessam gêneros diversos e apostam em formatos que vão de talk-shows a animações, passando por dramas e minisséries de grande repercussão.

Os rankings incluem séries que tiveram forte presença no Emmy 2025. Adolescência, The Pitt e The Studio apareceram entre os destaques após conquistarem os principais prêmios da cerimônia. A minissérie britânica da Netflix, que segue acumulando reconhecimento, conquistou cinco nomeações no Globo de Ouro.

Mesmo partindo dos mesmos critérios gerais — impacto, relevância e execução —, as duas críticas não chegaram ao mesmo nome para o topo. Tinubu escolheu Adolescência como a produção mais marcante do ano, enquanto Herman colocou a segunda temporada de Andor na liderança. Apesar da discordância, ambas destacaram The Pitt, da HBO Max, e o drama de época A Idade Dourada, também da HBO Max.

Confira as listas:

As melhores séries de 2025 segundo Aramide Tinubu

  • Adolescência — Netflix
  • The Pitt — HBO Max
  • Para Sempre — Netflix
  • Paradise — Disney+
  • It: Bem-Vindos a Derry — HBO Max
  • Outlander: Sangue do Meu Sangue — Disney+
  • Mil Golpes — Disney+
  • Indomável — Netflix
  • A Idade Dourada — HBO Max
  • Crime de uma Dinastia – O Caso Murdaugh — Disney +

As melhores séries de 2025 segundo Alison Herman

  • Andor — Disney+
  • Long Story Short — Netflix
  • The Pitt — HBO Max
  • Morrendo por Sexo — Disney+
  • The Righteous Gemstones — HBO Max
  • Todo Mundo ao Vivo com John Mulaney — Netflix
  • Verdade Oculta — FX (Disney+ no Brasil)
  • A Idade Dourada — HBO Max
  • Pluribus — Apple TV
  • O Estúdio — Apple TV

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 10/12/2025 14:09
