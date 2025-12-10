Variety revela as 10 melhores séries de 2025; confira quais e onde assistir

As listas das melhores séries de 2025, divulgadas nesta terça (9/12) por Aramide Tinubu e Alison Herman, críticas da Variety, mostraram como 2025 foi um ano de contrastes na televisão e nos streamings. A dupla reuniu dez produções que atravessam gêneros diversos e apostam em formatos que vão de talk-shows a animações, passando por dramas e minisséries de grande repercussão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os rankings incluem séries que tiveram forte presença no Emmy 2025. Adolescência, The Pitt e The Studio apareceram entre os destaques após conquistarem os principais prêmios da cerimônia. A minissérie britânica da Netflix, que segue acumulando reconhecimento, conquistou cinco nomeações no Globo de Ouro.

Mesmo partindo dos mesmos critérios gerais — impacto, relevância e execução —, as duas críticas não chegaram ao mesmo nome para o topo. Tinubu escolheu Adolescência como a produção mais marcante do ano, enquanto Herman colocou a segunda temporada de Andor na liderança. Apesar da discordância, ambas destacaram The Pitt, da HBO Max, e o drama de época A Idade Dourada, também da HBO Max.

Confira as listas:

As melhores séries de 2025 segundo Aramide Tinubu

Adolescência — Netflix

The Pitt — HBO Max

Para Sempre — Netflix

Paradise — Disney+

It: Bem-Vindos a Derry — HBO Max

Outlander: Sangue do Meu Sangue — Disney+

Mil Golpes — Disney+

Indomável — Netflix

A Idade Dourada — HBO Max

Crime de uma Dinastia – O Caso Murdaugh — Disney +

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As melhores séries de 2025 segundo Alison Herman

Andor — Disney+

Long Story Short — Netflix

The Pitt — HBO Max

Morrendo por Sexo — Disney+

The Righteous Gemstones — HBO Max

Todo Mundo ao Vivo com John Mulaney — Netflix

Verdade Oculta — FX (Disney+ no Brasil)

A Idade Dourada — HBO Max

Pluribus — Apple TV

O Estúdio — Apple TV

