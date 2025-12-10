Maurício Manieri revela drama com AVC da mulher: "Desesperador"

Maurício Manieri, 49, voltou às redes sociais para compartilhar um episódio que definiu como um dos mais difíceis de sua vida. Ele contou que a mulher, a apresentadora Iza Stein, 43, sofreu um AVC transitório na quinta-feira (4/12) e, desde então, encontra-se internada na UTI de um hospital paulistano. A situação exigiu ainda um procedimento cardíaco realizado na segunda-feira (8/12).

O músico narrou que a melhora tem sido constante, embora o início tenha sido marcado por medo e incertezas. “Sobre o estado de saúde da minha bonequinha, Iza Stein. Ela teve um AVC dias atrás e teve que fazer uma cirurgia no coração, mas Deus realizou um milagre e ela tá superbem e também sem sequelas”, disse.

Ele descreveu a sequência de exames e o diagnóstico que apontou a provável origem do AVC: um problema congênito no coração de Iza. Nas redes, voltou a enfatizar o susto: “Foi realmente muito desesperador, mas a gente fez todos os exames. Foi detectado que, provavelmente, a causa desse AVC tinha a ver com um problema congênito que a Iza tinha no coração. Ela teve que fazer uma cirurgia para corrigir esse problema. Ela está superbem agora.”

Manieri afirmou que a mulher continua sob cuidados intensivos, mas que há confiança na alta próxima: “Ela está ainda na UTI, mas em alguns dias temos fé que vai ter alta! Obrigado pelas mensagens e também pelas orações, meus amores! Estão sendo muito importantes para a recuperação da Izinha. Seguimos orando”.

No perfil oficial de Iza Stein, um comunicado publicado na noite de terça-feira (9/12) reforçou que a evolução é positiva. “Na quinta-feira passada, a Iza teve um AVC Transitório com paralisia facial e desde então segue internada na UTI, agora em estado estável. Na segunda-feira, passou por um procedimento cardíaco bem-sucedido e temos certeza que estará em breve 100% recuperada… Ela e toda família agradecem as orações e mensagens de carinho! Deus operou milagres e como ela sempre diz: Deus é bom o tempo todo!”, diz a nota.

Juntos desde 1999 e casados desde 2008, Manieri e Iza são pais de Marco, 15. Em 2023, celebraram uma renovação de votos. O cantor também já enfrentou um grave episódio de saúde: em 2020, sobreviveu a um infarto após a obstrução de duas artérias.

