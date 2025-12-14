Luiza Rosa compôs cristã de "Três Graças" com entusiasmo, pesquisa e honra

Com apenas 24 anos, a carioca Luiza Rosa vive um daqueles sonhos que parecem roteiro de novela: sem fazer teste, foi convidada a integrar o elenco principal de Três Graças, a produção das 21h da TV Globo. Interpretando Kellen Cristina, uma jovem evangélica e líder comunitária, Luiza traz para o horário nobre não apenas seu talento, mas um símbolo potente de representatividade: seu cabelo crespo natural, que exibe com orgulho. Em entrevista, a atriz aquariana sonhadora e amante de cinema e reality shows fala sobre o processo de construção da personagem, suas referências e o peso e a beleza de representar um universo que não é o seu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Questionada sobre o que o produtor de elenco Guilherme Gobbi viu nela que a conectava à personagem, Luiza reflete que foi uma combinação de fatores. "Talvez energia, o que eles mencionaram muito foi o meu olhar", pondera. "Parece que eu entregava a mesma quantidade de entusiasmo e mistério que a Kellen precisava". Ela também credita seu histórico em trabalhos com humor, que lhe deu recursos para os momentos mais leves da trama, e sua natural positividade, traço forte da jovem evangélica que interpreta.

Ver uma personagem de destaque com cabelo natural na televisão às nove da noite é carregado de significado para Luiza. "Nós brasileiros, ainda hoje, nos inspiramos muito no que a gente vê na tevê", observa. Ela já recebeu relatos tocantes, como o de uma mãe cuja filha se viu representada. "Isso, para mim, é uma honra gigantesca. É uma responsabilidade, mas com muito orgulho eu carrego. Espero que as pessoas se sintam cada vez mais representadas".

Luiza Rosa, atriz (foto: Marcos Michel - Studio II)

Estudo da fé

Assumir uma personagem cristã sendo de outra crença é uma responsabilidade que Luiza leva muito a sério. Seu método é baseado em estudo contínuo e consulta. "Ir atrás de referências reais", explica. A produção forneceu palestras com uma pastora e há um pastor como consultor no set. Além disso, Luiza busca amigos evangélicos e está sempre atenta ao feedback do público real nas ruas. "Sempre gosto de ouvir a opinião das pessoas reais, para saber por qual caminho a gente está indo".

Para compor Kellen Cristina, Luiza está tendo aulas de piano e canto. "É super legal mostrar um outro lado da personagem, um lado artístico, criativo", diz ela, sugerindo que essa habilidade pode abrir portas na narrativa. "Eu acho que todo mundo tem esse lado e isso pode levar ela para algum outro lugar na história", explicou a atriz, que, antes da novela, fez participações nas novelas Guerreiros do Sol e Mar do sertão, na série Sob pressão e no longa Mussum, o filme.

Kellen é descrita como doce e sonhadora com as amigas, mas séria e responsável ao lidar com as obrigações na igreja. Para construir essa dualidade, Luiza se inspirou em uma fase universal: a transição da adolescência para a vida adulta. "Eu já passei por essa fase", comenta. "Ela é um pouco mais menina quando está ali com a Joélly, um pouco mais adulta quando está na igreja... foi fácil descobrir esse lugar de transição de menina para mulher".

Elisa Lucinda, Jim Carrey e BBB

Nascida e criada em Olaria, Zona Norte do Rio, Luiza teve seu primeiro contato com a dramaturgia aos 8 anos, no curso de teatro da escola. Passou pelo projeto social No Palco da Vida e, anos depois, pela Companhia Atores de Laura, no Teatro Miguel Falabella, onde afirma ter construído sua base. A formação em Artes Cênicas veio pela escola profissionalizante Nu Espaço. "Por cada lugar que eu passei, eu fui somando, fui coletando informações e teorias e práticas que me fazem, até hoje, construir a atriz que eu sou", pondera.

Entre suas maiores inspirações, Luiza cita a força cênica da escritora e atriz Elisa Lucinda. "Ali, entendi que se eu fosse metade da artista que eu vi naquele palco, eu seria muito feliz". Dos diretores estrangeiros com quem sonha trabalhar — Pedro Almodóvar, Wes Anderson e David Fincher —, ela admira a coragem e a ousadia. "O que eu admiro muito... é a coragem que aquele ator, aquele diretor teve de se expor, de estar vulnerável".

Ela também enumera os artistas com quem gostaria de contracenar. "Léa Garcia, deslumbrante, ela brilha a cada segundo, a cada instante que ela passa diante dos nossos olhos. Teria sido uma honra contracenar com ela. E com o Jim Carrey, um dos meus atores favoritos: queria muito aprender com ele, observar de perto, e sentir a forma que ele trabalha e como ele usa as técnicas dele", elogia.

Fã confessa de Big Brother, Luiza não descarta o desejo de integrar o reality. "Eu não sou muito emocional, então eu acho que eu entraria com bastante estratégia, sabendo o que eu estou fazendo, qual será meu próximo passo, sempre pensando no jogo", aposta.

Se pudesse voltar no tempo e falar com a menina que dava os primeiros passos no teatro na escola, a mensagem seria de confiança no próprio sonho: "Para não deixar morrer esse sonho... Continuar seguindo o coração, a intuição e a mente também. Confia que vai dar tudo certo".