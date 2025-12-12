InícioDiversão e Arte
Famosos

Anitta revela nova fase de autoconhecimento e mudanças após meditação

A cantora explicou transformação espiritual e nova relação com o candomblé

Anitta revela nova fase de autoconhecimento e mudanças após meditação - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Anitta revela nova fase de autoconhecimento e mudanças após meditação - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Anitta fez um balanço em torno das transformações que vem sentindo na vida profissional e na pessoal. A cantora passou a adotar uma rotina de meditação ocasionada pela busca por autoconhecimento, e durante uma live promovida pela terapeuta Max Tovar, ela fez confissões inéditas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Era muito dependente de estar num ritmo absurdo e ter um caos acontecendo para estar nessa energia. Meu público tem percebido que quero me divertir no palco. Sinto que agora, com a prática da meditação, estou com mais energia, disposta. Antes tinha que tomar pré-treino e energético para me apresentar", disse a artista, durante a transmissão realizada na noite desta última quarta-feira (10).

"Achava que tudo era macumba"

Candomblecista, Anitta confidenciou que até mesmo a forma como vive a religão passou por uma transformação. "Antes achava que tudo era macumba, nada era culpa minha. Hoje vou para a macumba só para fazer o meu bori", disse a cantora.

"Não quero dizer que não existe [macumba]. Acredito que pessoas fazem coisas, a própria inveja, porém, me sinto tão forte, que essas coisas não estão me invadindo. Antes estava sempre em alerta e hoje está tudo ok", refletiu ela.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/12/2025 00:11
SIGA
x