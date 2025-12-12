Marido de Isabel Veloso anuncia decisão durante internação da influenciadora





Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (10), e fez algumas confissões acerca das decisões que tomou, em meio ao estado de saúde grave da influenciadora digital.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário desabafou: "Eu havia avisado que eu faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel", iniciou.

"Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, está passando por um momento muito difícil. Nós aqui da família estamos muito preocupados, a gente fica com o coração muito apertado, e por conta disso e muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair", explicou o marido de Isabel Veloso.

"Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do neném, tem o quartinho do neném, sonhos, projetos, coisas que vocês mesmos viram e viam diariamente. Mas eu tomo essa decisão com muito aperto no meu coração. Porque não é fácil, é muito decisão difícil. Como todo mundo sabe, antes do transplante, a gente estava vivendo uma vida normal", continuou Luca Borbas. Ele declarou que não está conseguindo manter o apartamento em Cascavel por causa das idas à Curitiba, onde a amada está internada.

"Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel de uma hora para outra melhore, não é a mesma coisa", concluiu ele. Em tempo, Veloso foi internada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro, após ter uma crise respiratória e precisar ser entubada.