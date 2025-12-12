InícioDiversão e Arte
Famosos

Marido de Isabel Veloso anuncia decisão durante internação da influenciadora

Lucas Borbas detalha decisões tomadas enquanto esposa permanece em estado grave na UTI

Marido de Isabel Veloso anuncia decisão durante internação da influenciadora - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Marido de Isabel Veloso anuncia decisão durante internação da influenciadora - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (10), e fez algumas confissões acerca das decisões que tomou, em meio ao estado de saúde grave da influenciadora digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário desabafou: "Eu havia avisado que eu faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel", iniciou.

"Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, está passando por um momento muito difícil. Nós aqui da família estamos muito preocupados, a gente fica com o coração muito apertado, e por conta disso e muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair", explicou o marido de Isabel Veloso.

"Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do neném, tem o quartinho do neném, sonhos, projetos, coisas que vocês mesmos viram e viam diariamente. Mas eu tomo essa decisão com muito aperto no meu coração. Porque não é fácil, é muito decisão difícil. Como todo mundo sabe, antes do transplante, a gente estava vivendo uma vida normal", continuou Luca Borbas. Ele declarou que não está conseguindo manter o apartamento em Cascavel por causa das idas à Curitiba, onde a amada está internada.

"Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel de uma hora para outra melhore, não é a mesma coisa", concluiu ele. Em tempo, Veloso foi internada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro, após ter uma crise respiratória e precisar ser entubada.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/12/2025 00:13
SIGA
x