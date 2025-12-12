Nona edição da Tropicália! Feira de Discos encerra o ano na Infinu

Nona edição da Tropicália! Feira de Discos encerra o ano da infinu - (crédito: Helio Montferre)

Entre os dias 13 e 14 de dezembro, sábado e domingo, a Tropicália! Feira de Discos chega a sua nona edição, na Infinu, para o especial de dois anos do evento. A nona edição da Feira de Discos será a festa de encerramento de ano no Infinu. A programação traz expositores do Distrito Federal e Goiás e o público pode conferir um acervo com mais de 20 mil discos à venda, distribuídos em 15 bancas e que terá a discotecagem de 11 DJ’s.

André Kalil, produtor da Feira, comenta, em entrevista divulgada, que a Tropicália se consolidou como o evento mais inovador e de melhor qualidade do segmento no calendário cultural do Centro-Oeste. “Para a nona edição, estamos retornando à Infinu com nossa edição 'standard', para a última rodada de mais um grande ano para o nosso evento”.

Com o sucesso das sete primeiras edições na Infinu, duas edições pocket, duas edições na Chapada dos Veadeiros e uma edição “fair festival” no Conjunto Nacional, o produtor da feira, André Kalil, acredita na consolidação do evento, trazendo, mais uma vez, nomes de peso para a nova edição.

Serviço

Tropicália! Feira de Discos

Entre os dias 13 e 14 de dezembro, entre 12h às 20h, na Infinu (506 Sul, Praça das Avós). Entrada

gratuita. Classificação indicativa livre.