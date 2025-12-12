Nona edição da Tropicália! Feira de Discos encerra o ano na Infinu

Entre os dias 13 e 14 de dezembro, sábado e domingo, a Tropicália! Feira de Discos chega a sua nona edição, na Infinu, para o especial de dois anos do evento. A nona edição da Feira de Discos será a festa de encerramento de ano no Infinu. A programação traz expositores do Distrito Federal e Goiás e o público pode conferir um acervo com mais de 20 mil discos à venda, distribuídos em 15 bancas e que terá a discotecagem de 11 DJ’s.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
André Kalil, produtor da Feira, comenta, em entrevista divulgada, que a Tropicália se consolidou como o evento mais inovador e de melhor qualidade do segmento no calendário cultural do Centro-Oeste. “Para a nona edição, estamos retornando à Infinu com nossa edição 'standard', para a última rodada de mais um grande ano para o nosso evento”.
Com o sucesso das sete primeiras edições na Infinu, duas edições pocket, duas edições na Chapada dos Veadeiros e uma edição “fair festival” no Conjunto Nacional, o produtor da feira, André Kalil, acredita na consolidação do evento, trazendo, mais uma vez, nomes de peso para a nova edição.
Serviço
Tropicália! Feira de Discos
Entre os dias 13 e 14 de dezembro, entre 12h às 20h, na Infinu (506 Sul, Praça das Avós). Entrada
gratuita. Classificação indicativa livre.
Saiba Mais
- Flipar Avião é transformado em hotel à beira do penhasco com paisagem deslumbrante
- Flipar Cidade baiana atrai estudantes e turistas por seus dinossauros
- Flipar Jornal divulga que pessoas preferem ter animais de estimação no lugar de filhos
- Flipar Pra quem não viu: Ex-professora faz história ao doar 1 bilhão de dólares para alunos de Medicina
- Flipar Saiba o que tem na cidade de Tremembé, além do ‘presídio dos famosos’
- Flipar Praia Grande se torna referência no uso das bicicletas
- Política Moraes vota para tornar réu trio que planejou explodir aeroporto de Brasília
- Política Lula: "Redes devem responder por conteúdo de violência contra mulher"