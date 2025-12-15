Zezé Di Camargo solicita cancelamento de especial no SBT por questões políticas

Zezé Di Camargo usou as redes sociais neste último domingo (14), e causou polêmica ao ter feito um apelo público ao SBT envolvendo questões políticas.

Através do Instagram, o cantor sertanejo solicitou que a emissora cancelasse a exibição do seu especial de fim de ano Natal É Amor, nesta próxima terça-feira (17), por não concordar com o suposto novo posicionamento político de Patrícia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel, após a inauguração do SBT News, na última semana, que contou com lideranças políticas.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava…", iniciou Zezé Di Camargo.

"Custou caro pra mim"

O irmão de Luciano, com quem forma dupla, então pediu que o SBT não transmita o especial de Natal. "Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, SBT: custou caro pra mim, tempo, serviço, mas se puderem não precisa por no ar o meu especial. Não quero participar disso", avisou.

"A maneira que vocês pensam pra mim não condiz com grande parte do povo brasileiro e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Então tirem o meu especial de Natal do ar. Pra mim seria maravilhoso porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de que grande parte do Brasil pensa e do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial no ar", concluiu Zezé Di Camargo.

