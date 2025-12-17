Projeto homenageia compositores eruditos em concerto operístico

Companhia de Cantores Líricos de Brasília homenageia compositores em concertos gratuitos - (crédito: Arquivo)

Nesta sexta-feira (19/12) e no sábado (20/12), o CEMI, no Cruzeiro, promove o projeto O canto através dos tempos — Recital de canto erudito. Com o propósito de reviver compositores da música de vários séculos, a Cia. de Cantores Líricos de Brasília conta a história da música por meio de ícones que marcaram tempos, histórias e gerações.

Em cena, os solistas Renata Dourado, Érika Kallina, Rafael Luiz Ribeiro e Gustavo Rocha interpretam Mozart, Bizet, Monteverdi, Wagner, Verdi, dentre outros. A ideia do projeto é popularizar o gênero operístico em obras acessíveis com tradução, menor duração e acessibilidade em libras e audiodescrição.

Em entrevista divulgada, Renata Dourado, uma das fundadoras, solistas e produtoras da companhia, diz querer que todos sintam a música. “Este é o foco da Companhia de Cantores Líricos. Nós queremos chegar em cada um, de uma forma que todos possam entender, sentir. O gênero operístico é também popular, para todos”, diz. O projeto conta com direção musical de Rafael de Abreu Ribeiro e participação de coro da companhia.