Filho de Marília Mendonça toca música da mãe em 1ª apresentação musical - (crédito: Reprodução/Instagram)

Léo, filho de Marília Mendonça e Murillo Huff, viveu um momento especial ao subir ao palco pela primeira vez como baterista.

A apresentação aconteceu na noite desta segunda-feira (15), em um clima intimista, diante de uma plateia formada majoritariamente por outras crianças, e marcou o início das comemorações de aniversário pelos seus seis anos de vida.

Batizado de “Léo na Batera”, o pequeno show contou com músicas do repertório da mãe e do pai. Murillo Huff participou do momento assumindo os vocais, enquanto o filho comandava a bateria.

Ao final da apresentação, Léo foi recebido com muitos aplausos, arrancando sorrisos do público presente.

O talento do menino já vinha chamando atenção desde o início do ano.

Em março de 2025, um vídeo gravado durante uma aula de bateria, em Goiânia, emocionou fãs de Marília Mendonça ao mostrar Léo tocando “Como Faz Com Ela”, um dos maiores sucessos da cantora.

O registro foi compartilhado nas redes sociais pela avó paterna e rapidamente viralizou.

Nas imagens, Léo demonstra segurança ao executar a música e recebe incentivo constante do professor João Vicente, responsável por acompanhá-lo nas aulas.

Segundo o músico, o menino começou a estudar bateria no fim de 2024 e tem evoluído de forma surpreendente.

“Esses vídeos vão sempre mostrar o aprendizado e o desenvolvimento dele que, por sinal, é muito rápido! Dom e talento de berço, né?”, comentou.