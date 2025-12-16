Festival gratuito de teatro vai até sexta-feira (19/12) no Gama

Festival de esquetes, criado pelo grupo Caras, em 2023, chega à terceira edição, pela primeira vez no Gama - (crédito: Divulgação)

A 3ª edição do FestCaras, iniciativa pensada para fortalecer as artes cênicas no DF, leva apresentações gratuitas ao Espaço Cultural Cidade dos Bonecos, no Gama, até sexta-feira (19/12), sempre às 19h. A competição de esquetes reúne 14 companhias de teatro, que disputam prêmios em 14 categorias. Neste ano, há participação de grupo de Fortaleza. “Agora tomamos um caráter nacional”, diz Jefferson Leão, diretor do grupo Caras e coordenador do evento.

A proposta do FestCaras é oferecer espaço para artistas em diferentes estágios da carreira. “A gente tenta sempre equilibrar na curadoria para que tenham grupos novos, e também grupos já reconhecidos”, afirma Leão. O diretor cita como exemplo a esquete Pai Nosso, da artista Geisiane Prazeres, que, depois do FestCaras do ano passado, virou espetáculo, circulou pelo Brasil e ganhou prêmios. “Isso valoriza a cultura do DF.”

Nesta edição, o festival tem como lema “Na cara e na coragem”, pela realização com recursos próprios. Além disso, o evento homenageia a atriz e professora Lívia Bennett, da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, onde o grupo Caras nasceu, em 2010.

Como encerramento, na sexta-feira (19/12), serão apresentadas as esquetes Humaníssima Trindade, vencedora do prêmio de júri popular na segunda edição do FestCaras, do grupo Ímpeto de Teatro, com direção de Jéssica Ranny e Amor Morno, do grupo Caras, com direção e texto de Jefferson Leão e elenco composto por Letícia Lins e Thais Amorim. "O que ouvimos na última edição impulsionou o que estamos levando agora. Ser avaliado novamente por quem nos lançou esse impulso é realmente um privilégio", diz Jéssica Rany.

3ª edição do FestCaras, até sexta-feira (19/12), sempre a partir das 19h, no Espaço Cultural Cidade dos Bonecos (Gama). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco