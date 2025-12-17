Giovanna Jacobina fala sobre relação com Belo após separação

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, abriu o jogo sobre a relação com o ex-cunhado, Belo. A ex-participante do BBB 25 confessou que, mesmo com a separação da influenciadora digital, ainda mantém contato com o cantor.
Em entrevista à revista Quem, a médica veterinária explicou que não enxerga o artista como um ex-cunhado, mas sim como um pai. "O Belo me criou como filha desde que eu tinha 10 anos. Eu cresci com ele sendo minha figura paterna, me ensinando sobre educação e respeito", iniciou.
"Até na decisão da minha faculdade ele influenciou, então tudo referente a pai é ele que representa e, hoje em dia, segue da mesma forma. A gente não se desconectou e não vai acontecer", afirmou a irmã de Gracyanne Barbosa, que ainda aproveitou para rasgar elogios ao desempenho de Belo pela sua estreia como ator em Três Graças, atual novela das nove da Globo.
"Estou orgulhosa de vários projetos dele, mas o Misael ele tem tirado de letra, assim. É surpreendente o quanto ele evoluiu desde o Afroreggae até hoje na novela", disse Giovanna Jacobina.
