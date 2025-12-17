Solteira, Jeniffer Nascimento fala sobre desejo de ter mais um filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jeniffer Nascimento abriu o coração sobre a maternidade. A atriz, no ar como a protagonista da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, é mãe de Lara, de 2 anos, fruto da relação com o ex-companheiro Jean Amorim, de quem se separou em fevereiro deste ano.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista confessou que mudou sua perspectiva sobre a vida após o nascimento da pequena. "Após o nascimento da Lara tenho um poder de empatia que é fora do comum. O filho é uma extensão da mãe. A gente doa um pedaço da gente para que aquele ser humano seja gerado. Então, é uma magia", disse.

Apesar de estar solteira, Jeniffer Nascimento foi sincera ao afirmar que pretende engravidar novamente e dar um irmão para Lara. "Sei quanto que um irmão é importante na vida de uma criança. Mas vamos ver porque a Lara foi muito planejada. Tudo vai depender do que a vida me reservar, pois o tempo está passando… Mas vamos ver, vontade eu tenho", declarou.

Mesmo com a idade da filha única, a atriz global contou que ainda mantém a amamentação da filha. "Até hoje amamento a minha filha. Ela já come comida, mas à noite, eu a amamento. E os médicos dizem que isso é aconselhável para a criança por questão de imunidade, desenvolvimento", explicou.

