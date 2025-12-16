Área externa da Caixa Cultural recebe o projeto Estação Natal

Até 21 de dezembro, a área externa da Caixa Cultural Brasília recebe o projeto Estação Natal - Férias na Caixa Cultural. O evento é gratuito e pensado para famílias, crianças e jovens. A programação surge como uma alternativa cultural para preencher o tempo livre do início das férias escolares com arte e brincadeira.

A proposta visa à integração entre pais e filhos, reunindo espetáculos que dialogam com diferentes gerações e atividades que estimulam o corpo e a imaginação." Os pais olham as férias e falam: Meu Deus, o que eu vou fazer com essa criatura sem ir para a escola? Então, é uma oportunidade de preencher esse tempo ocioso com diversão e atividade cultural saudável, garantida para toda a família", afirma o produtor do evento, Luciano Porto. O espaço favorece a troca, as brincadeiras e a experiência coletiva.

Entre cada atividade, o público conta com mostras que reúnem nomes reconhecidos da cena do Distrito Federal, como os Irmãos Saúde, a Excêntrica Família Firula e Zé Regino. Além das apresentações artísticas, o público encontra oficinas de circo todos os dias e, nos fins de semana, paredes de escalada e tirolesa, que criam um ambiente de diversão contínua ao ar livre. Todas as atividades contam com acompanhamento de profissionais, que garantem a orientação e segurança do público.

A curadoria do Estação Natal aposta na diversidade e na inclusão como um dos pilares da programação. Um dos destaques é a presença de ações como a fanfarra Me Chame Pelo Nome, que leva ao espaço uma performance vibrante e política, ampliando a representatividade nos palcos e promovendo o encontro entre diferentes vivências por meio da música e da presença cênica. A iniciativa reforça práticas que combatem o capacitismo e busca criar um ambiente acolhedor e respeitoso.

A escolha da área externa da Caixa Cultural amplia o alcance do projeto e dialoga com a programação interna da instituição. "A gente trouxe essa programação para ficar do lado de fora, para atender o maior número de pessoas, as que não puderem participar das atividades lá dentro tem o que fazer nesse início de férias, conosco do lado de fora", explica o produtor. Assim, a Estação Natal transforma o entorno da Caixa em um ponto de convivência, experimentação e lazer cultural.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco