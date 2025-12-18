Público e artistas fazem festa na Rodoviária do Samba

Roda de samba na Rodoviária do Plano transformou a paisagem sonora do local - (crédito: João Pedro Carvalho/Correio Braziliense)

Milhares de pessoas que circularam pela Rodoviária do Plano Piloto, na tarde desta quinta-feira (18/12), puderam escutar mais que barulhos habituais. A roda de samba do projeto gratuito que completa 19 anos levou público e artistas a fazerem festa em um dos lugares mais movimentados da cidade. “O encanto desse evento é que ele é muito democrático”, afirma o músico Breno Lopes.

O motorista de ônibus Alex Sander Cardoso, de 51 anos, é do Rio de Janeiro, mas aproveitou a oportunidade para se divertir. “Morei em Brasília nove anos atrás e conhecia que aqui rolava samba. Fiquei sabendo desse evento de hoje por causa de uma amiga e vim prestigiar”, diz Cardoso, que, além do gingado, levou um cooler para a festa.

“O samba aqui de Brasília se espelha nos grandes mestres de outros locais. O Rio, com certeza, é uma referência. São Paulo e Bahia também. Acabamos desenvolvendo o nosso próprio sotaque a partir disso”, avalia o músico Amílcar Parê. “Nossa roda é uma oportunidade de unir sambistas de todos os lugares”, completa Breno Lopes.

Criado em 2006, o evento ocorre em dezembro, mês em que se celebra o Dia Nacional do Samba. “É um momento de encontro, alegria e renovação das energias”, diz a produtora Tâmara Jacinto, uma das idealizadoras do Rodoviária do Samba.

*Estagiários sob supervisão de Nahima Maciel