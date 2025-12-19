Dudu Camargo vence ‘A Fazenda 17’ com 75,88% dos votos

Ex-apresentador do SBT venceu sem equipe externa, acumulou quatro Provas do Fazendeiro e protagonizou romances e conflitos no jogo - (crédito: Reprodução/Instagram @dudu_camargooficial)

Com 75,88% dos votos, Dudu Camargo consagrou-se como o vencedor da 17ª edição da Fazenda na noite desta quinta-feira (18/12). Além do primeiro lugar, o apresentou levou R$ 2 milhões de para casa. A disputa final do reality show foi entre Duda Wendling (14,57%), Saory Cardoso (9,23%), Fabiano Moraes (0,32%) e Dudu. “A votação de hoje é recorde. E digo mais: duas vezes maior que a votação recorde anterior”, anunciou a apresentadora Adriane Galisteu.

Mesmo sem contar com uma equipe de redes sociais ou assessoria de imprensa fora do programa, o vencedor conquistou o público desde o início do confinamento. O ex-apresentador do SBT destacou-se ao longo do programa por ideias consideradas ousadas para manter a audiência do show.

O campeão também conquistou o feito de ganhar quatro Provas do Fazendeiro. Nas edições anteriores, quatro peões tinham batido o recorde, mas apenas com três vitórias cada. Dudu ainda venceu sem enfrentar nenhuma roça tradicional, sempre salvando-se da berlinda e escapando do voto popular.

À medida que A Fazenda 17 se aproximava da grande final, a trajetória de Dudu passou a ser marcada por controvérsias. O peão foi alvo de acusações de traição e de manipulação de aliados, estratégias que, segundo críticos, teriam sido usadas para garantir sua permanência no jogo. A aproximação com adversários declarados, como Shia Phoenix, chegou a colocar em risco seu status de favorito entre o público.

O cenário mudou após a eliminação do ator, quando Dudu conseguiu retomar força na disputa e recuperar espaço dentro do reality. Paralelamente ao jogo, ele também viveu um envolvimento amoroso com Saory e chegou a afirmar publicamente estar apaixonado. Ainda assim, uma parcela dos espectadores segue desconfiada e questiona se os sentimentos da peoa em relação a ele são genuínos.

Polêmicas anteriores e saída do SBT

A saída de Dudu Camargo do SBT, em junho de 2023, foi acompanhada por uma polêmica que rapidamente ganhou espaço na imprensa e nas redes sociais. O apresentador teria protagonizado um episódio incomum em um camarim da emissora, envolvendo fezes deixadas no local e o uso de uma toalha para se limpar, que teria sido escondida atrás de um micro-ondas. A informação passou a circular amplamente e foi associada, de forma extraoficial, ao fim do vínculo de Dudu Camargo com o canal.

O caso ganhou ainda mais repercussão após comentários de profissionais que trabalharam no SBT. O jornalista Leão Lobo, por exemplo, afirmou publicamente que o camarim utilizado por Dudu apresentava um cheiro forte e desagradável, além de comportamentos considerados inadequados no espaço compartilhado. As declarações alimentaram especulações e transformaram o episódio em assunto recorrente em programas de entretenimento e debates televisivos.

Apesar da repercussão, o SBT adotou uma postura discreta. Em nota oficial, a emissora limitou-se a confirmar a demissão de Dudu Camargo, sem detalhar os motivos nem comentar diretamente as acusações que circulavam na mídia. A ausência de esclarecimentos institucionais contribuiu para que o caso permanecesse no campo dos relatos e versões de terceiros.

O próprio Dudu Camargo negou veementemente as acusações. Em entrevistas concedidas posteriormente, ele classificou a história como uma fake news, afirmando que o episódio teria sido criado por um site e amplificado por colegas e comentaristas. Segundo ele, a decisão de não responder imediatamente ao boato foi tomada para evitar dar ainda mais visibilidade ao assunto.

Até hoje, o episódio segue sem confirmação oficial por parte da emissora. O que se mantém registrado é a sucessão de relatos publicados pela imprensa, a negativa de Dudu Camargo e a confirmação, por parte do SBT, apenas do encerramento do contrato, sem explicitar as razões que levaram à decisão.