Videoclipe reúne rap e libras no DF em projeto do rapper Mano Dáblio

Cypher VI é um projeto inclusivo, idealizado por Mano Dáblio, e reúne artistas da palavra e performers surdos do DF

Videoclipe reúne artistas surdos e ouvintes da cena do rap no DF - (crédito: ARA- Filmes)
O rapper e produtor Mano Dáblio lançou o sexto videoclipe da série Cypher — Imaterial, um projeto que une rap, poesia e a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Gravado em Taguatinga e no Guará, Cypher VI reúne cinco artistas da palavra e cinco intérpretes tradutoras surdas do Distrito Federal e Entorno. A obra propõe uma experiência audiovisual inédita ao integrar música, corpo e língua de sinais em um mesmo plano estético.

Cada artista ocupa um trecho da composição, dialogando sobre uma base instrumental comum característica das cyphers do hip hop. Nas letras e nas vozes, o clipe reúne Mano Dáblio, Fernanda Morgani, Rakel Reis, Estelar e Mihh Black. As performances em Libras são feitas por Rute Catarina, Ana Cristina, Diego Porttela, Adriana Marques e Dayane Barbosa. O formato valoriza a troca coletiva conectando vivências, lutas e resistências.

O projeto Cypher dá continuidade ao Projeto Imaterial, criado em 2019 por Mano Dáblio. A iniciativa  foi criada para ampliar a representatividade na cena do rap nacional e se consolida como um símbolo de inclusão ao destacar mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ e a comunidade surda. Além disso, reafirma a Libras não apenas como acessibilidade, mas como linguagem estética e caminho artístico. O videoclipe já está disponível no Youtube.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.

Por Madu Suhet
postado em 19/12/2025 14:32
