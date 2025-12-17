"Stranger Things" ganha livro com Nancy e Robin após fim da série

O fim de Stranger Things na televisão não marca o encerramento da história em Hawkins. A franquia continua a se expandir fora das telas e já tem um novo lançamento confirmado para 2026. Em janeiro, a editora Intrínseca publica no Brasil o livro Stranger Things: De um Jeito ou de Outro, com preço sugerido de R$ 69,90 na edição física e R$ 46,90 no e-book.

A narrativa é assinada por Caitlin Schneiderhan, roteirista que integrou a equipe da última temporada da série e escreveu um dos episódios. No livro, ela conduz uma trama inédita centrada em Nancy Wheeler e Robin Buckley, duas personagens que conquistaram o público ao longo da produção da Netflix. A proposta é mergulhar em uma investigação sombria que aprofunda as consequências deixadas pelos eventos mais recentes da história.

A ação se passa cerca de dois meses após o terremoto provocado por Vecna, quando Hawkins ainda tenta se manter de pé em meio aos escombros físicos e emocionais. Enquanto a cidade busca algum tipo de normalidade, Nancy segue presa à obsessão de entender o que aconteceu e de acertar contas com o vilão, mesmo depois de repetidos fracassos em suas tentativas de capturá-lo.

Perto da formatura do ensino médio, ela se sente incapaz de planejar um futuro fora dali. Para Nancy, deixar Hawkins para trás e seguir para a faculdade parece impossível enquanto o Mundo Invertido continua exercendo influência sobre a cidade. A inquietação cresce quando moradores passam a apresentar comportamentos estranhos e sinais de adoecimento.

Convencida de que Vecna voltou a atacar, Nancy envolve Robin em uma nova investigação. O que começa como uma tentativa de entender esses acontecimentos logo se transforma em uma sequência de perseguições, mortes e ameaças, levando as duas a descobrir que, em Hawkins, nada é simples, e a verdade costuma se esconder onde menos se espera.