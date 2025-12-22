Ator brasileiro, Renatto Bissoni se destaca em produções portuguesas variadas

Renatto Bisoni, que despontou no início dos anos 2000, quando integrou o elenco de novelas de sucesso como Da cor do pecado e Pé na jaca, ambas na TV Globo, retorna à ficção em Portugal na novela Terra forte, da TVI e Prime Video, interpretando Beto, o advogado ambicioso e estrategista que atua ao lado da temida vilã Maria de Fátima, papel vivido por Rita Pereira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Renatto Bisoni, interpretar Beto é “um presente profissional e artístico" porque ele é um personagem cheio de nuances. "Beto não é apenas o advogado da vilã — ele tem seus próprios interesses, sua própria moral e seu próprio código. É alguém que sabe circular entre o jogo sujo e a lei com naturalidade. Estou muito feliz com a recepção do público português”, afirma o ator.

Além da novela criada e escrita por Maria João Costa, Renatto está no elenco da websérie T1-Contrato vitalício, que estreou em 10 de dezembro no YouTube, consolidando uma proposta híbrida entre drama psicológico e crítica social. A produção — protagonizada pelos brasileiros Daniel Marinho e Guilherme Trajano — é criada, escrita e dirigida pelo ator e cineasta Lucas Domso.

Para 2026 Renato está confirmado para a novela vertical O último Dom Juan, com gravações previstas para começar em janeiro. A novela também é escrita pelo brasileiro Lucas Domso.