Oscar terá transmissão exclusiva no YouTube a partir de 2029

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu encerrar um dos acordos mais duradouros da história da televisão e levar o Oscar para o ambiente digital. A partir de 2029, a cerimônia deixará de ser transmitida pela ABC e passará a ser exibida com exclusividade no YouTube, marcando uma mudança estrutural na forma como o prêmio será consumido pelo público em todo o mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O novo contrato prevê que a plataforma do Google detenha os direitos globais de transmissão da premiação entre 2029 e 2033. Isso inclui não apenas a cerimônia principal, mas também conteúdos associados ao evento, como a cobertura do tapete vermelho, anúncios de indicados, eventos paralelos organizados pela Academia e materiais especiais relacionados ao Oscar.
Até lá, a ABC seguirá responsável pelas transmissões. A edição de 2028 será a última exibida pela emissora e coincidirá com o centenário da premiação. A parceria entre o Oscar e a rede de televisão teve início nos anos 1960 e atravessou mais de meio século, tornando-se uma das mais tradicionais da história do entretenimento norte-americano.
A decisão ocorre em um contexto de mudanças profundas nos hábitos de consumo audiovisual. Nas últimas décadas, a audiência da transmissão linear do Oscar apresentou queda consistente, enquanto plataformas digitais passaram a concentrar públicos mais jovens e internacionais. Ao optar pelo YouTube, a Academia busca ampliar o alcance da cerimônia e dialogar com espectadores que já consomem conteúdo majoritariamente online.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo os comunicados oficiais, a transmissão será gratuita e ao vivo, com recursos pensados para uma audiência global, como opções de legendas e diferentes faixas de áudio. A estratégia reforça o objetivo de tornar o Oscar mais acessível fora dos Estados Unidos e de integrar o evento a um ecossistema digital já familiar para bilhões de usuários.
Para a indústria audiovisual, o movimento simboliza mais do que uma troca de plataforma. Trata-se de um sinal claro de que até as instituições mais tradicionais do entretenimento estão redesenhando suas estratégias diante do avanço do streaming e da queda de relevância da televisão aberta como principal meio de grandes eventos ao vivo.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Galeria Risofloras abre edital para programação de exposições em 2026
- Diversão e Arte Videoclipe reúne rap e libras no DF em projeto do rapper Mano Dáblio
- Diversão e Arte Dudu Camargo vence ‘A Fazenda 17’ com 75,88% dos votos
- Diversão e Arte Instituto Rosa dos Ventos lança programação com agenda de eventos para 2026
- Diversão e Arte Público e artistas fazem festa na Rodoviária do Samba
- Diversão e Arte Mobilização do audiovisual leva tramitação do PL do streaming para 2026