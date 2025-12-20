InícioDiversão e Arte
PROGRAMA DE TELEVISÃO

‘Não quero polemizar ou lacrar, quero debates saudáveis’, diz Angélica

Apresentadora voltou ao ar este ano para TV

‘Não quero polemizar ou lacrar, quero debates saudáveis’, diz Angélica - (crédito: Observatorio dos Famosos)
‘Não quero polemizar ou lacrar, quero debates saudáveis’, diz Angélica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ao encerrar 2025, Angélica, aos 52 anos, soma um motivo especial para celebrar: a repercussão positiva de Angélica Ao Vivo. A primeira temporada, com dez edições exibidas entre outubro e dezembro, despertou forte engajamento do público, que passou a pedir a presença definitiva da apresentadora na programação da TV aberta, destacando sua condução segura e próxima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A trajetória de Angélica começou ainda na infância, como modelo mirim, e ganhou força na televisão a partir de 1987. Ao longo das décadas, ela transitou por diferentes formatos e avalia esse percurso como um diferencial. "Ter uma história na TV traz segurança. Gosto de estar em movimento", afirmou, ressaltando o aprendizado constante que a maturidade proporciona.

No novo programa, ela divide a cena com Aline Wirley e Andre Marques, priorizando conversas responsáveis. "Não quero polemizar ou lacrar", explicou, defendendo debates saudáveis.

Mãe de três filhos com Luciano Huck, a apresentadora também falou sobre críticas virtuais. "Ninguém quer ser odiado", disse, destacando que aprendeu a filtrar opiniões e seguir sem medo de haters.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 20/12/2025 10:56
SIGA
x