‘Não quero polemizar ou lacrar, quero debates saudáveis’, diz Angélica

Ao encerrar 2025, Angélica, aos 52 anos, soma um motivo especial para celebrar: a repercussão positiva de Angélica Ao Vivo. A primeira temporada, com dez edições exibidas entre outubro e dezembro, despertou forte engajamento do público, que passou a pedir a presença definitiva da apresentadora na programação da TV aberta, destacando sua condução segura e próxima.

A trajetória de Angélica começou ainda na infância, como modelo mirim, e ganhou força na televisão a partir de 1987. Ao longo das décadas, ela transitou por diferentes formatos e avalia esse percurso como um diferencial. "Ter uma história na TV traz segurança. Gosto de estar em movimento", afirmou, ressaltando o aprendizado constante que a maturidade proporciona.

No novo programa, ela divide a cena com Aline Wirley e Andre Marques, priorizando conversas responsáveis. "Não quero polemizar ou lacrar", explicou, defendendo debates saudáveis.

Mãe de três filhos com Luciano Huck, a apresentadora também falou sobre críticas virtuais. "Ninguém quer ser odiado", disse, destacando que aprendeu a filtrar opiniões e seguir sem medo de haters.