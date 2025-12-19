Hamilton de Holanda apresenta show beneficiente em noite de comemoração

Músico consagrado do choro, Hamilton emocionou o público no Centro Cultural do TCU - (crédito: Guilherme Felix/CB/D.A Press )

O auditório do Centro Cultural do Tribunal de Contas da União ficou lotado para receber Hamilton de Holanda e convidados no Bandolim Solidário, nesta sexta-feira (19/12). O evento beneficente, que está na 23ª edição, destina a renda arrecadada para a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace).

O músico recentemente recebeu o Grammy Latino na categoria “Melhor álbum de jazz latino”. Perguntado se a apresentação, a primeira em solo brasiliense desde a premiação, seria uma “volta da vitória” na cidade, ele afirma que o Bandolim Solidário é uma data especial no calendário.

“Tem um significado afetuoso e, ao mesmo tempo, queremos fazer um show bonito para comemorar”, afirma o artista. “É um momento de reencontro com os músicos aqui de Brasília. Tanto com a galera de uma nova geração, quanto com a galera que eu toco há muito tempo”.

Na plateia, entre as autoridades presentes, estavam Jorge Oliveira e Vital do Rêgo, ministro e vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), respectivamente; e o presidente da Abrace, Alexandre Alarcão.

Hamilton é um dos organizadores do Bandolim Solidário, que acontece desde 2002. As arrecadações da iniciativa foram responsáveis por ajudar a construir uma das alas do Hospital da Criança.

“É uma celebração da vida”, declara o músico. “Estamos fazendo o show aqui, mas a Abrace cuida das crianças o ano todo. Sempre saio muito emocionado”.

O evento também contou com apresentações de Fernando César, Leander Motta, Pedro Vasconcellos, Bento Tibúrcio, Gabriel de Holanda, Regional Severinas, Manassés de Sousa, Rogério Caetano, Salomão Soares, Caetano Martins, Ian Coury, Tiago Tunes, Pedro Martins, Daniel Santiago, Sandro Araújo, Lene Black, Larissa Umaytá, Vitor Adonai e Victor Angeleas.

Planos para 2026

Em um ano que termina agitado com shows, gravações e o Grammy, Hamilton afirma que não pretende tirar o pé do freio em 2026, quando completa 50 anos de idade e 44 de carreira.

Ele adianta o lançamento de um novo disco recém gravado e mais turnês internacionais. “Dia 6 de janeiro eu viajo para os Estados Unidos para uma turnê de um mês inteiro”, comenta.

Em Nova Iorque, o músico viverá mais um marco da carreira ao tocar com orquestra de jazz do Lincoln Center. “Para mim é tipo Copa do Mundo”, brinca. “É a melhor big band do mundo e eles escolheram um repertório das minhas músicas, junto com as do Moacir Santos”.

Com grandes expectativas, Hamilton finaliza desejando que o ano do “cinquentão” seja inesquecível.