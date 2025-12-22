Otaviano Costa revela motivo que o levou a pedir demissão da Band - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Otaviano Costa fez um balanço em torno das mudanças que foram ocasionadas em sua carreira ao longo deste ano. O apresentador, que deixou o comando do Melhor da Noite, na Band, e consequentemente selou sua saída da emissora por questões de insatisfação.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o marido de Flávio Alessandra foi sincero ao refletir acerca do propósito que considera para si enquanto profissional. "Hoje eu preciso equilibrar resultado com prazer", disse.

"Avalio muito hoje o que cada projeto vai demandar de mim", refletiu. Segundo Otaviano Costa, a rotina de deslocamentos para São Paulo e noites mal dormidas contribuíram para sua insatisfação. "Eu dormia todo dia duas e meia da manhã. Não é saudável para ninguém, imagina pra quem precisa estar mais atento do que nunca à saúde e à família", relembrou. Apesar do seu desligamento antecipado da Band, o apresentador garantiu que a decisão não é um adeus à TV aberta.

"A televisão é muito apaixonante. Gosto de estar nos estúdios. Sou movido pelos prazeres, pela intuição, pela alegria de fazer, mas hoje percebo muito rapidamente se a conta fecha ou não", concluiu ele.