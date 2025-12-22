Instituto Estação das Letras promove aulas sobre escrita e literatura

O Instituto Estação das Letras promove, entre 5 de janeiro e 11 de fevereiro, Cursos de Verão 2026 — Estação das Letras. Com programação inteiramente on-line, a agenda inclui aulas introdutórias sobre escrita criativa e literatura. As inscrições para os cursos podem ser feitas pelo site do Instituto, com valores entre R$306 e R$1188.

O primeiro curso oferecido é Romance: teoria e prática, com Luiz Antonio de Assis Brasil. As aulas ocorrem a partir de 5 de janeiro, às segundas e quintas-feiras, de 18h às 20h. O valor é de R$1188. De 6 a 9 de janeiro, Suzana Vargas ministra a oficina de criação textual Provocações Poéticas, com aulas de 19h às 21h. O curso tem o valor de R$306.

De 8 à 29 de janeiro, Caio Moraes Ferreira ministra a leitura guiada de Passeio ao farol, de Virginia Woolf. As reuniões acontecem às terças e quintas-feiras, de 19h15 às 21h15. Entre 14 de janeiro e 11 de fevereiro, com encontros às quartas-feiras, de 19h às 21h, Dau Bastos ministra Mergulho no Conto, dedicado à história da ficção literária e escrita de conto. Os dois cursos custam R$474.

Frederico Barbosa promove o curso A Escrita no Encontro das Artes: Estímulos para a Criação Literária entre 15 de janeiro e 5 de fevereiro, de 19h às 21h de quintas-feiras; Luís Roberto Amabile ministra a Oficina de Escrita Intensiva, de 19h30 às 21h30 de segundas-feiras, entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro. As duas aulas têm o valor completo de R$474.

Paulo Henriques Britto ministra o curso Como ler poesia entre os dias 21 de janeiro e 4 de fevereiro, com encontros às quartas-feiras, de 19h15 às 21h25. O curso custa R$474. De 23 de janeiro à 3 de fevereiro, Andre Stangl ministra Coescrita com inteligência artificial, com aulas às terças e sextas-feiras, de 19h às 21h, pelo valor de R$450.

Serviço

Cursos de Verão 2026 – Estação das Letras

Do Instituto Estação das Letras. Entre os dias 5 de janeiro e 11 de fevereiro, de forma virtual. Inscrições pelo site do Instituto, a partir de R$306.