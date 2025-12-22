BBB 26: primeira chamada indica ex-BBBs e mais poder ao público

Na chamada, Tadeu Schmidt aparece como cientista e promete uma temporada mais intensa - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A Globo divulgou neste fim de semana a primeira chamada do Big Brother Brasil 26, exibida na televisão e publicada nas redes sociais da emissora. O material promocional antecipa a proposta da nova temporada, que já tem estreia confirmada para 12 de janeiro de 2026, e aposta em um discurso de inovação, interatividade e mudanças no formato do reality.

No vídeo, Tadeu Schmidt aparece caracterizado como um cientista, dentro de um laboratório, enquanto prepara “misturas poderosas” para dar origem a uma edição descrita como especial e explosiva. A estética reforça a ideia de experimentação e sugere que o público terá papel central nas decisões do jogo desde o início.

Durante a chamada, o apresentador detalha parte da fórmula pensada para o BBB 26 e destaca a participação direta dos espectadores na construção do elenco. “Edição criada por você. Você vai escolher metade da casa, misturaremos com camarotes e também ex-BBBs. E chega de plantas”, afirma Tadeu, confirmando a presença de participantes anônimos, famosos e antigos integrantes do programa.

“Bem-vindo ao BBBLAB. O lugar onde um dos maiores fenômenos do mundo é feito! Na fórmula, claro, o elemento principal é VOCÊ, com mais poder do que nunca. Mas tem que ter mais itens, né? Um novo Sincerão, mais Big Fones, maior prêmio da história, Camarotes… Plantas? Cortadas da lista! Mas a gente precisa de um elemento surpresa. Que tal EX-BBBS? Tudo certo pra explodir, Braseeeel!”, anuncia as redes sociais da Globo.

Com a chamada, a emissora antecipa que a 26ª edição do reality apostará em novas dinâmicas, mudanças em quadros tradicionais e maior influência do público no andamento do jogo, reforçando a promessa de uma temporada mais intensa e imprevisível.