Anitta exalta 'O Agente Secreto': "Simplesmente assistam"

Depois de assistir O Agente Secreto nos cinemas, Anitta decidiu dividir sua reação com os seguidores. Em uma série de stories publicados no Instagram no domingo (21/12), a cantora descreveu o filme como uma experiência arrebatadora e multifacetada, reunindo arte, crítica social, humor e força narrativa em um único trabalho. A repercussão foi tão grande que chegou até o diretor Kleber Mendonça Filho, que respondeu publicamente ao entusiasmo da artista ao agradecer o apoio em seu feed.

“Simplesmente assistam. É uma obra de arte, poesia, história, comédia, denúncia. É tudo ao mesmo tempo. Incrível esse filme, vocês não estão entendendo. Já está com várias indicações internacionais de melhor ator, melhor filme, melhor atriz coadjuvante…”, afirmou Anitta em um dos vídeos.

Ao longo dos relatos, a cantora reforçou a admiração pelo cuidado técnico e narrativo da produção, destacando que não conseguiu apontar falhas. “Não tem defeito no filme. Eu poderia ficar aqui falando do filme por uma hora. A história é impecável, caracterização impecável, tudo impecável”, disse. Em seguida, aproveitou para fazer um apelo direto ao público: “Ainda está no cinema, então, vai ver esse filme. Vai apoiar o cinema brasileiro, porque os gringos já têm muito apoio nesse mundão afora.”

Anitta também ressaltou o tom bem-humorado do longa e contou que sentiu vontade de rever algumas cenas. “O filme é espetacular. Eu tinha a expectativa de ser uma coisa e, quando eu assisti, era uma coisa 500 vezes melhor do que eu pensava ser. Não vou dar spoilers, mas palmas para o cinema brasileiro.”

Reconhecimento internacional

Escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, O Agente Secreto vem acumulando destaque fora do país. O longa recebeu três indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Wagner Moura, protagonista da produção, concorre ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Ator em Filme (Drama).

Ambientado na década de 1970, em pleno período da ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, um professor universitário — interpretado por Moura — que retorna ao Recife para tentar se reaproximar do filho mais novo, mesmo ciente dos riscos que corre naquele contexto político.

Desde a estreia, o longa tem sido apontado como uma das maiores apostas brasileiras para conquistar uma segunda estatueta consecutiva do Oscar e já coleciona prêmios em festivais internacionais. A obra foi eleita o melhor filme do ano pela revista The Hollywood Reporter e também integrou a lista do New York Times com os 25 filmes mais notáveis do ano.

