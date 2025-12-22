Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

A semana das comemorações de Natal começou de forma abrupta no mundo amoroso dos famosos. Nesta segunda-feira (22/12), Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento. Após cinco anos juntos, o ex-casal de artistas publicou um comunicado conjunto nas redes sociais, destacando que a separação não foi motivada por nenhum acontecimento grave.
“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram. “As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.”
“Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade”, completaram, assinando a mensagem juntos.
