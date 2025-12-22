Bruno Mazzeo pode reviver personagem de "Cheias de Charme"





Bruno Mazzeo está prestes a realizar o seu retorno às novelas em breve. O ator, que não é visto nos folhetins desde 2015, deve reviver um personagem que marcou sua carreira nos folhetins: Tom Bastos.

O papel, que surgiu em Cheias de Charme (2012) está provavelmente confirmado no elenco de Coração Acelerado, cuja estreia ocorre no próximo dia 12 de janeiro de 2026. Segundo informações do jornal O Globo, a participação do artista ainda continua em fase de negociação.

A expectativa é que o papel de Bruno Mazzeo surja na trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento com a premissa de dirigir um clipe de João Raul (Filipe Bragança). Ele acabará conhecendo Agrado (Isadora Cruz), a namorada do cantor, e ficará encantado, decidindo ser seu agente, mas tudo não passará de uma armação de Ronei (Thomás Aquino) para separar o casal.

A aproximação entre o empresário e a cantora acabará criando um atrito entre ela e João Raul, já que, a esta altura, o casal terá combinado de gravar um disco junto, o que não poderá mais acontecer caso ela feche com Tom. Ela, no entanto, que ainda é desconhecida, ficará balançada com a possibilidade de ter uma carreira solo.