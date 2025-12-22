InícioDiversão e Arte
NOVELA

Bruno Mazzeo pode reviver personagem de "Cheias de Charme"

Ator pode integrar elenco de Coração Acelerado, que estreia em janeiro

Bruno Mazzeo pode reviver personagem de
Bruno Mazzeo pode reviver personagem de "Cheias de Charme" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruno Mazzeo está prestes a realizar o seu retorno às novelas em breve. O ator, que não é visto nos folhetins desde 2015, deve reviver um personagem que marcou sua carreira nos folhetins: Tom Bastos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O papel, que surgiu em Cheias de Charme (2012) está provavelmente confirmado no elenco de Coração Acelerado, cuja estreia ocorre no próximo dia 12 de janeiro de 2026. Segundo informações do jornal O Globo, a participação do artista ainda continua em fase de negociação.

A expectativa é que o papel de Bruno Mazzeo surja na trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento com a premissa de dirigir um clipe de João Raul (Filipe Bragança). Ele acabará conhecendo Agrado (Isadora Cruz), a namorada do cantor, e ficará encantado, decidindo ser seu agente, mas tudo não passará de uma armação de Ronei (Thomás Aquino) para separar o casal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A aproximação entre o empresário e a cantora acabará criando um atrito entre ela e João Raul, já que, a esta altura, o casal terá combinado de gravar um disco junto, o que não poderá mais acontecer caso ela feche com Tom. Ela, no entanto, que ainda é desconhecida, ficará balançada com a possibilidade de ter uma carreira solo.

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/12/2025 13:06
SIGA
x