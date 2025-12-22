Filho de Caetano Veloso revela que quase recusou carreira musical

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o artista confessou que havia sido convidado pelo pai a seguir em turnê com ele, na companhia de seus outros dois irmãos, Moreno e Tom - (crédito: Reprodução/Instagram/Elisa Maciel)

Zeca Veloso abriu o coração sobre a atual fase da carreira. O filho do cantor Caetano Veloso, que recentemente lançou seu primeiro álbum, Boas Novas, contou que nem sempre esteve certo de que seguiria a carreira do pai na música.

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o artista confessou que havia sido convidado pelo pai a seguir em turnê com ele, na companhia de seus outros dois irmãos, Moreno e Tom, mas que havia inicialmente recusado a proposta, e acabou voltando atrás.

"Aquele momento foi quando tinha reacendido a fé em mim. Eu estava tentando me guardar, procurando um caminho. Um dia eu estava no culto à noite e eu tinha decidido não fazer o show", declarou Zeca Veloso. "Eu estava ali, num momento de oração, com o olho fechado. Antes de eu abrir o olho, me veio uma paz. Um paz total e uma voz que me dizia…Vai! Estão estou liberado", contou.

"Jesus me tocou"

O cantor também ainda falou também que sua relação com a religiosidade começou há muitos anos, desde que viveu outra experiência que ele considera ter sido divina. "Sempre tive fé, desde jovem. Sempre fui cristão. Desde que eu ouvi falar de Jesus isso me tocou. E eu tive uma experiência, que considero ser uma experiência com Deus, com 11 ou 12 anos", disse.

