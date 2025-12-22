"Ben-Hur": Record pretende exigir transformação radical do elenco





A Record está acertando alguns detalhes importantes para iniciar a produção de Ben-Hur. A trama, que promete ser o maior investimento do setor de dramaturgia da emissora para 2026, provavelmente terá grandes exigências entre o elenco.

Segundo informações do jornal O Globo, os atores da produção precisarão passar por um processo de caracterização extenso, tendo em vista que a obra terá várias fases, e os personagens irão da juventude à velhice.

A produção, dirigida por Leonardo Miranda, será toda gravada no Brasil. A pesquisa de locações terão início no próximo mês de janeiro. Todavia, a previsão de estreia de Ben-Hur sequer foi cogitada.

Em tempo, Vinícius Redd será o protagonista da produção bíblica, o príncipe Judá Ben-Hur. Pâmela Tomé interpretará Ester. Miguel Moro interpretará o antagonista da história, Messala, na fase da juventude. Na fase adulta, o papel ficará a cargo de Rômulo Weber.

A adaptação do romance Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo, escrito por Lew Wallace em 1880, é um projeto antigo da emissora. A Record adquiriu os direitos da obra em 2018, com a intenção de transformar a história em novela.

