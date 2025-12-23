Cristiano para Zé Neto: "Ou para de beber, ou a dupla acaba" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A trajetória de Zé Neto e Cristiano passou por uma virada significativa após anos de sucesso intenso no cenário sertanejo. Desde o auge com "Largado às Traças", a dupla precisou rever prioridades e reduzir o ritmo, principalmente diante dos desafios pessoais enfrentados por Zé Neto, que impactaram diretamente a rotina profissional dos artistas.

Em entrevista, Cristiano revelou que o parceiro começou a apresentar sinais de desgaste após a morte de Marília Mendonça. "No pós-pandemia, depois do acidente da Marília, o Zé foi ficando mal", relatou, mencionando o uso excessivo de álcool e cigarro eletrônico, além do diagnóstico de depressão e síndrome do pânico. Segundo ele, a situação chegou a comprometer a voz do cantor e os shows.

Diante do cenário preocupante, Cristiano tomou uma decisão difícil. "Ou você para de beber ou a dupla acaba", contou, explicando que optaram por interromper as atividades para priorizar a saúde. O afastamento durou três meses, entre outubro e dezembro de 2024.

Após o período longe dos palcos, a dupla retornou de forma mais cautelosa. "Voltamos, mas com meio pé no acelerador", afirmou Cristiano, destacando que hoje a carreira segue com menos excessos e mais equilíbrio.